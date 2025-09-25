ジェラート ピケ×白石聖♡黒猫モチーフのルームウェアで大人ハロウィンを楽しんで

「ジェラート ピケ」から、今年の秋を彩るスペシャルなハロウィンコレクション【GELATO PIQUE HALLOWEEN feat.Sei Shiraishi】が登場します。ふんわり素材や黒猫モチーフ、リボンをあしらったデザインで、大人っぽさと可愛らしさを絶妙にミックス♡女優・白石聖さんが纏う新作ルームウェアは、全国の店舗とオンラインで2025年10月1日より発売。秋の夜長をもっと華やかにしてくれる特別なコレクションです。

黒猫モチーフで遊ぶ大人のハロウィン

「CATジャガードシリーズ」は、黒猫やノルディック柄を取り入れた大人可愛いデザイン。

衿付きカーディガン（11,440円）、プルオーバー（9,240円）はオフホワイトとダークグレーの2色展開で、秋のおうち時間にぴったりです。

「CAT総柄シリーズ」は黒猫の愛らしい表情をプリントし、シャツ（8,690円）、ロンT（6,380円）、ロングパンツ（8,360円）、カップインキャミワンピース（9,900円）がラインアップ。

カラーはオフホワイトとラベンダーで揃います。

秋冬のAROMATIQUE新作“Addicted Mood”で日常に特別な装い

リボンやフェザーで叶える甘辛ルームウェア

「リボンフェザーシリーズ」は猫の毛並みをイメージしたフェザー素材。カーディガン（13,530円）、ロンパース（15,950円）、ショートパンツ（7,480円）が登場し、ライトグレー、パープル、ダークグレーの3色展開です。

「針抜きリボンシリーズ」はリボン柄がちりばめられたカットソー素材で、カップインキャミソール（7,260円）、プルオーバー（7,480円）、ロングパンツ（8,910円）がオフホワイトとグレーで展開。

伸縮性と柔らかさを兼ね備え、スタイルアップも叶えます。

ギフトにも♡雑貨ラインアップも充実

「ジェラート ピケ」から登場する【HALLOWEEN feat.Sei Shiraishi】は、黒猫やリボン、フェザーをあしらった大人可愛いルームウェアが勢揃い。

おうち時間を彩るウェアから特別な気分になれる雑貨まで、ハロウィンの夜を思い切り楽しめるアイテムが揃いました。

2025年10月1日より全国店舗とオンラインで発売されるので、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぜひチェックしてみて♡