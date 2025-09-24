Image: GoPro

GoProが、8K動画が撮影できる360度カメラの「MAX2」と、マグネットマウントで着脱が簡単な軽量でコンパクトなエントリーモデル「LIT HERO」を発表しました。

MAX2は7万9800円で、9月30日発売。LIT HEROは4万6800円、10月21日発売。両方とも、GoPro公式サイトで予約受付中です。

マックスという名前の通り、GoProのラインナップの中でも機能も画質も高いMAX2。360度カメラはクリエイティブ系やスポーツなどプロの現場で使われることが多いものの、MAX2はより一般向けにもフレンドリーな1台。レンズが交換可能（ひねってカチっとするだけ）なところも含め、Insta360 X5をライバル視しているのは明らかです。

360度撮影は8K対応。GoProが力を入れているのは、True 8K、真の8K。ライバル他社が2つのセンサーのエンコーディングで8Kを実現しているのとは一線を画しています。公式も「他のアクションカメラと比較して、最大21%も高い解像度」ときっぱり。

また、その色味にもこだわっており、プロ向けを意識して8Kでの色調10億色超えの多彩さ。一方で、リーチを広く構え、個人で楽しむ一般層にはPOVモードやセルフィーモードなど親しみやすい機能、スローモーションやナイトエフェクト、タイプラプスなど遊べる機能も満載です。

マイクは6つ搭載、バッテリーは1,960mAh、GPSも搭載されています。

LIT HERO

超コンパクトで軽いLIT HERO。よりお手軽なエントリーモデルです。4K（60fps）で撮影できるのに、キーホルダーにもつけられる手軽さ。12MPの写真も撮影可。LEDライトが内蔵されており、昼夜を問わずいつでも撮影できる相棒的カメラです。マグネット式のマウントで、着脱が楽なのも魅力。アクティブな若者層向けと言っていいかも。

Fuid Pro AI（グローバル向け）

現時点ではGoPro日本サイトでは取扱いがないものの、グローバルで同時発表された3軸ジンバル。最大400gのカメラまでサポート可能。ウリは、名前にもあるとおりAI機能で、被写体をフレームの真ん中に収めるようトラッキングします。バッテリー持ちは最大18時間。フィルライトも搭載されています。

Source: GoPro