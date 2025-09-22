ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR中央線快速が運転再開 新宿駅での信号確認の影響で一時運… 新宿駅 中央線 JR東日本 時事ニュース 【速報】JR中央線快速が運転再開 新宿駅での信号確認の影響で一時運転見合わせ JR東日本 JR中央線快速が運転再開を発表 2025年9月22日 20時46分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、JR中央線快速は、新宿駅での信号確認の影響で東京駅と高尾駅の間の上下線で一時運転を見合わせていましたが、午後8時半すぎに運転を再開したということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク10月で新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 東京, 墓, 工場, 在宅医療, 介護, マンション, 徳島, 射出成形機, 寺田屋, 法要