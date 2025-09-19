¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬ÃãÈ±¥í¥ó¥°¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥®¥ã¥ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¸ª½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¤³ー¤Á°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¥»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÀä»¿
SixTONES¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¥®¥ã¥ë»Ñ¤¬¡¢Storm FILM¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÃÏÍ¥¸ã¤ÎÃãÈ±¥í¥ó¥°¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥®¥ã¥ë»Ñ¡õµþËÜÂç²æ¤Î¶âÈ±¥®¥ã¥ë»Ñ
¢£¥®¥ã¥ë¤Ê¹âÃÏ¤Ï¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡ÙºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì
SixTONES¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥È¤ËÄ©¤ó¤ÀÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¡£7·î18Æü¤«¤éÁ´6²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³Ö½µ¶âÍË16»þ¤«¤éPrime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡¢9·î26Æü¤ÎÇÛ¿®¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
º£²ó¡¢¤½¤ÎÍ½¹ð¥Ý¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Öº£ÅÙ¤Î¥®¥ã¥ë¤Ï¤³¤ÎÊý¡Ä¡ª¡©¡×¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¤Ø¤½½Ð¤·¥Á¥åー¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î±©¿¥¤â¤Î¡¢¤µ¤é¤ËÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥À¥áー¥¸¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥é¥á¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Æ´é¤ò·¹¤±¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¹âÃÏ¤Î¼Ì¿¿¡£
»¨Áð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿³¬ÃÊ¤ÎÁ°¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¶á´¶¤ÎÍ¯¤¯¡ª¡©¥®¥ã¥ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³ー¤Á°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ª½Ð¤·¤Ø¤½½Ð¤·Í¥»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡ÖÈþµÓ¤À¤±¤É¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
°ÊÁ°¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µþËÜÂç²æ¤âÊ¿À®´¶¶¯¤á¤Î¥®¥ã¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤ç¤â¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥®¥ã¥ë»Ñ¤â¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£