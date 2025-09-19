Google Chrome¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òÅý¹ç¤·¤¿¡ÖGemini in Chrome¡×¤¬ÍÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤Ë¤â³«Êü¤Ø
¡ÖGoogle Chrome»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤ÈGoogle¤¬É½¸½¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Chrome¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Chrome¤ËÅý¹ç¤·¤¿AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òÄ¾ÀÜ¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¡ÖGemini in Chrome¡×¤Ï¡ÖGoogle AI Pro¡×¡ÖGoogle AI Ultra¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤ÎÄó¶¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯ÍøÍÑ¼Ô°Ê³°¤Ë¤â³«Êü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖGemini in Chrome¡×¤¬Âç¤¤¯¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://blog.google/products/chrome/new-ai-features-for-chrome/
Behind the Browser: AI Edition Highlights - YouTube
¡ÖGemini in Chrome¡×¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡¦Google Chrome¤ËAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎGemini¤òÅý¹ç¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é¡¢¡ÖGoogle AI Pro¡×¤«¡ÖGoogle AI Ultra¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Google¤¬Chrome¤ÇÄ¾ÀÜGemini¤ò»È¤¨¤ë¡ÖGemini in Chrome¡×¤òÈ¯É½ - GIGAZINE
¤³¤Î¡ÖGemini in Chrome¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Ç¸À¸ìÀßÄê¤¬±Ñ¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëWindows¤ª¤è¤ÓMac¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Ë³«Êü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Î¡ÖGemini in Chrome¡×¤âÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏAndroid¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤ÎÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤ÈGemini¤òµ¯Æ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£iOSÈÇ¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯Äó¶¡Í½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖGemini in Chrome¡×¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢Ëè½µ¹Ô¤¦¿©ÎÁÉÊ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤äÈþÍÆ±¡¤ÎÍ½Ìó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¿©¤¦¥¿¥¹¥¯¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖGemini in Chrome¡×¤¬Ê£¿ô¥¿¥Ö´Ö¤ÇÏ¢·È²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¾ðÊó¤ÎÈæ³Ó¡¦Í×Ìó¤ò¹Ô¤¤¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô·×²è¤Ê¤É¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë±ÜÍ÷¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖGemini in Chrome¡×¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö´ù¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¸¡º÷¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¥µ¥¤¥È¤Ï¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¥µ¥¤¥È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖGemini in Chrome¡×¤ÈGoogle¥¢¥×¥ê¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢YouTubeÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¿¥Ö¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Gemini¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ì¤Ð¡¢Åú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Chrome¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼(¥ª¥à¥Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹)¤«¤é¡ÖGoogle¸¡º÷¤ÎºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ÊAI¸¡º÷¡×¤À¤È¤¤¤¦AI¥â¡¼¥É¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¤ÆÊ£»¨¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤â¡¢ÌòÎ©¤Ä²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¹¿·¤Ï2025Ç¯9·î²¼½Ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç±Ñ¸ìÈÇ¤ÎÄó¶¡¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤È¸À¸ì¤Ë³ÈÂçÍ½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢É½¼¨Ãæ¤Î¥Ú¡¼¥¸Á´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Chrome¤¬¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÎÊ¸Ì®¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤òÄó°Æ¤·¤Æ¡¢¸¡º÷¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¸Ì®¤Ë±þ¤¸¤¿Äó°Æµ¡Ç½¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¢¥á¥ê¥«¤Ç±Ñ¸ìÈÇ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤È¸À¸ì¤Ë½ç¼¡Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Google¤Ï¥¦¥§¥Ö¾å¤Î¶¼°Ò¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢AI¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¡¼¥Õ¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤Î¶¯²½ÊÝ¸î¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËGemini Nano¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢µ¶¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹·Ù¹ð¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤À¤Þ¤¹¥µ¥¤¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÊÝ¸îµ¡Ç½¤¬³È½¼¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Google Chrome¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥à¤äº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÄÌÃÎ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤«¹ØÆÉ²ò½ü¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AndoidÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÄÌÃÎ¤¬1Æü¤¢¤¿¤êÌó30²¯·ïºï¸º¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Google Chrome¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢»öÁ°¤Ë·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤ó¤ÀÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎCoursera¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎSpotify¡¢¸À¸ì³Ø½¬¤ÎDuolingo¤Ê¤ÉÂÐ±þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÝÂ¸ºÑ¤ß¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£