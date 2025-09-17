大阪・関西万博で「EXPOキャラクターワールドカップ」 46体のキャラクター集合
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
大阪・関西万博（大阪市此花区）で9月16日、「EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル」が開かれ、「EXPOキャラクターワールドカップ」も実施された。
「EXPOキャラクターワールドカップ」では、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と、大阪ヘルスケアパビリオンのマスコットキャラクター「もずやん」の呼びかけに応じ、各パビリオンや大阪府内の市町村から総勢46体のキャラクターが登場した。
会場で行われた人気投票では、ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラー」が1位に輝いた。
「EXPOキャラクターワールドカップ」では、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と、大阪ヘルスケアパビリオンのマスコットキャラクター「もずやん」の呼びかけに応じ、各パビリオンや大阪府内の市町村から総勢46体のキャラクターが登場した。
会場で行われた人気投票では、ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラー」が1位に輝いた。
関連記事
大阪・関西万博で盛大なパレード 各パビリオンのアテンダントやマスコットキャラクター参加
天王寺公園でドイツビールの祭典「てんしばオクトーバーフェスト」 土日祝は音楽ライブも
大阪で「さいとう・たかを劇画の世界」 ゴルゴ13と堺の名所コラボ作品を初披露
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/