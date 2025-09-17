この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

大阪・関西万博（大阪市此花区）で9月16日、「EXPO アテンダント×キャラクター ワールドフェスティバル」が開かれ、「EXPOキャラクターワールドカップ」も実施された。



「EXPOキャラクターワールドカップ」では、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と、大阪ヘルスケアパビリオンのマスコットキャラクター「もずやん」の呼びかけに応じ、各パビリオンや大阪府内の市町村から総勢46体のキャラクターが登場した。



会場で行われた人気投票では、ドイツパビリオンのキャラクター「サーキュラー」が1位に輝いた。