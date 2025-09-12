6速MTあり！ ホンダが「名車“Z”を復活!?」に反響多数！ めちゃ斬新デザインに「新型プレリュードより欲しい」の声も！ 丸目レトロな「旧車モチーフ」の“Re：Z”にファンは「マジで買うよ！」と期待の様子！

6速MT搭載！ ホンダが「名車“Z”」を復活!?

ホンダ車専用の純正アクセサリーを開発する「ホンダアクセス」が、2018年の「東京オートサロン」に出展したコンセプトカー「Re：Z（アールイーゼット）」。

同車はユニークなデザインや成り立ちから多くの人々の注目を集め、現在でも様々な反響が見られます。

Re：Zはレトロなデザインが目を引く、2シーターのハッチバッククーペです。

2010年に発売されたハイブリッドスポーツカー「CR-Z」をベースに、1970年代の名車「ホンダZ」をモチーフとして製作されました。

この初代ホンダZは、その特徴的なリアガラスの形状から「水中メガネ」の愛称で親しまれた軽自動車でした。

Re：Zの開発デザイナーは初代ホンダZに強い憧れを抱いていましたが、旧車ゆえに所有が難しいことが難点。

そこでとなんとか現代のクルマでホンダZを再現したいという想いから、Re：Zを生み出しました。

そんなRe：Zの開発コンセプトは、「はじめての・ひさびさのデートカー」。

走行性能だけでなく、夫婦二人の日常生活に困らない程度の積載性も考慮されており、好きな人とゆったりと過ごすカーライフをイメージして作られています。

エクステリアは、CR-Zの後部を大胆にカスタムし、ホンダZの「水中メガネ」のようなリアウインドウを再現。

ホンダアクセスが手掛けただけあり、さまざまなホンダ車の純正部品を巧みに流用しているのが特徴です。

たとえば、テールランプはコンパクトミニバン「モビリオスパイク」から、ヘッドライトとフロントグリルのエンブレム（90度回転して装着）は軽自動車「N-ONE」から、LEDフォグランプはセダン「アコード」から流用されています。

インテリアも、ハンドルをミドルサイズミニバン「ステップワゴン」から、エアコン吹き出し口をN-ONEから流用するなど、遊び心と実用性を両立させていました。

さらにバイクのパーツも採用しており、チェック柄のシート表皮は「モンキー 50周年記念モデル」から流用するなど、ホンダの歴史を随所に感じるほか、ドアミラーにはイタリアのビタローニ社製、メーターにはアメリカのオートメーターブランドを採用するなど、純正部品以外の部分もこだわりが見られる仕上がりです。

パワートレインはベースのCR-Zから引き継ぎ、独自のハイブリッドシステム「IMA（インテグレーテッド・モーター・アシスト）」と1.5リッターVTECエンジンを組み合わせて、エンジンは最高出力120馬力を、モーターは最高出力20馬力を発揮します。

トランスミッションには6速MTが搭載され、操る楽しさを堪能できます。

ボディカラーには、バイク「スーパーカブ110」などで使われている2輪車用の車体色「グリントウェーブブルーメタリック」が採用されました。

ちなみに車名の“Re”には、「リラックス」「リノベーション」「リユース」「リバイバル」の4つの意味が込められているとのこと。

そのため、あえて新車販売が終了しているCR-Zをベース車に選ぶことで、「中古車を仕立て直して愛着を持って乗ってほしい」という願いも込められているといいます。

このようなユニークな誕生経緯を持ち、魅力的なデザインを実現したRe：Zについて、SNSなどでは、

「初代Zの水中メガネが再現されてるね〜。懐かしい」

「MTを搭載したレトロな3ドアクーペって唯一無二の存在感が好き」

「ガンダムに出てきそうなネーミングセンスは嫌いじゃない」

「ホンダは今こそこれを販売するべき」

「新しいプレリュードはMT無いから残念…Re：Zの方を現代的に仕立て直して市販化して欲しいです」

「出たらマジで買うよ！」

といった肯定的なコメントが多く見られました。

また、「まさに『おじさんホイホイ』的な企画だね」という声もあるように、初代ホンダZや80年代を知る世代のユーザーから特に強い関心が集まっているようです。

現代の若者にはあまり馴染みのない「デートカー」を標榜するRe：Zのようなモデルが市販化されれば、既存の市場にない個性的なクルマとして注目を浴びる一台になるかもしれません。