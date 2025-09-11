【渡辺 陽一郎】トヨタ販売店「受注停止ばかりで販売できるクルマがない」…ランクル転売だけで300万円が儲かる「日本の異常な状況」

クルマが欲しくても買えない

トヨタの販売店からは「最近は受注できる（販売できる）車種が大幅に減った。受注を停止していた車種が再開すると、別の車種が止まる」という話が聞かれる。2025年9月上旬時点も「ランドクルーザーを筆頭に、いろいろな車種の受注が止まっている」という。

販売店では「受注の停止には2つのパターンがある」と説明した。

「ひとつはお客様の需要に対して生産台数が足りず、長期的に受注が止まるパターンだ。もうひとつは改良を控えて受注が止まる場合」という。ほかのメーカーも含めて、販売店からは「最近は法規の変更に伴う小規模の改良でも、数カ月にわたって受注を止めることが増えた」という話を聞く。

改良に伴う受注の停止は、改良を行えば解消されて再び受注を開始する。従ってさほど問題にならないが、需要に対して生産規模が不足している車種は深刻だ。「受注の再開時期は未定」と返答されることも多く、欲しくても買えない。

トヨタの販売店によると「ランドクルーザー70／250／300は、受注が数カ月から数年間にわたり停止している。アルファードとヴェルファイアも、ハイブリッドは受注できない」という。

アルファードとヴェルファイアのハイブリッド、ランドクルーザー250については、定額制カーリースのKINTOを使うと最長で7年間利用できる。その代わりKINTOでは、契約期間満了時には、車両を必ず返却しなければならない。所有権を手に入れる購入とは異なる。

走行距離の規定もあり車内は禁煙だ。これに沿わない使い方をすれば、車両の返却時に精算が発生する。車両を借りていることを前提に、大切に使う必要がある。

ほかのメーカーにも受注を停止している車種がある。

人気車種の中古が高騰している

スズキの販売店では「ジムニーノマドは、日本仕様の増産をしているが、受注は（2025年の）3月から停止したまま。全国で約5万台を一気に受注したから、納車を待つお客様が多く、受注の再開までに時間を要する」という。

ホンダシビックタイプRも長らく受注を停止していた。2025年9月4日に再開したが、販売店は以下のように説明した。

「購入希望のお客様には、まず来店いただき注文書を取り交わす。9月11日になったら、先着順にメーカーへ発注していく。メーカーの生産規模に応じた受注枠の上限に達したら、発注はそこで終了する」

つまり販売店で注文書を取り交わすのが遅れると、購入できない場合がある。

魅力的な車種が存在するのに、購入できないのはユーザーにとってつらい。予算に余裕があると、車両価格を超える金額を支払っても中古車を手に入れたいと考える。

その結果、一部の車種では中古車価格が高騰している。

分かりやすい車種はランドクルーザー300だ。悪路向けのSUVで、全長が約5m、全幅は約2m、全高は約1.9mに達する大柄なボディは存在感が強く、一部の人達の間では人気も高い。

ランドクルーザー300の発売は2021年8月だが、2022年初頭には納期が4〜5年に遅延して、同年の中盤に受注を停止させた。

これに伴って中古車価格が高騰した。

新車より中古車のほうが高い…

ランドクルーザー300に3.5Lガソリンツインターボエンジンを搭載するZXは、新車価格は743万6000円だが、中古車の中心価格帯は1000〜1100万円だ。

中古車の価格が新車よりも300万円前後は高く、比率に換算すれば1.4倍に達する。過去を振り返ると、中古車価格が突発的に車両価格の2倍近くに跳ね上がった例もあるが、高値が長期化する時の上限は1.5倍前後だ。

中古車価格を高騰させる直接の原因は、転売するユーザーと中古車業者にあるが、そもそもメーカーが生産と納車を順調に行えば、受注の停止も中古車価格の高騰も発生しない。

特にランドクルーザーを生産するトヨタは、世界有数の大企業で、日本の自動車産業のリーダーでもある。クルマ造りから販売方法まで、日本の多くのメーカーはトヨタを見習う傾向が強い。

トヨタが中古車価格の高騰という市場の混乱を招くと、ほかのメーカーも、納期遅れや受注停止に対する罪悪感が薄れてしまう。

納期の長期化と受注の停止を引き起こす直接の原因は、生産が需要に追い付かないことだ。それならば、なぜ生産が追い付かないのか。

この背景には複数の理由がある。

