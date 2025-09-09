秋限定「雪見だいふく」♡月見仕立てとショコラが登場

秋の夜空に輝く月を眺めながら楽しみたい「雪見だいふく」。ロッテから、秋限定の「雪見だいふく 月見仕立て」が9月中旬より全国で発売されます。さらに9月15日には、毎年多くのファンが待ち望む「雪見だいふく コクのショコラ」も登場。おもちの食感とアイスの絶妙な組み合わせが秋の季節を彩ります。期間限定の特別な雪見だいふくで、心と舌を満たしてみませんか？

月をイメージ♡雪見だいふく 秋限定お月見仕立て

9月中旬より発売される「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」は、黄色いおもちが特徴。

まるで月を思わせる色合いで、秋の風情を感じさせてくれます。バニラアイスをふんわり柔らかいおもちで包み、食べた人の心を癒す味わい。

パッケージは4種類で、うさぎが稲穂を持ったりお月見をしたりと遊び心いっぱい。さらに「月見だいふく」と表記されたレアパッケージも登場します。

発売日：2025年9月中旬～10月上旬予定

内容量：94ml（47ml×2個）

価格：194円（税込）

発売地区：全国

ファン待望！雪見だいふく コクのショコラ

9月15日に全国発売となる「雪見だいふく コクのショコラ」は、濃厚チョコレートアイスをもちもちのおもちで包んだ贅沢な一品。

深みのあるチョコの味わいが広がり、秋の夜にぴったりの甘美なデザートです。パッケージは全4種類、こちらもレアデザインが隠れているのでチェックしてみてください♪

発売日：2025年9月15日

内容量：90ml（45ml×2個）

価格：194円（税込）

発売地区：全国

キャンペーンで雪見だいふくをゲット

発売を記念して、雪見だいふく公式Xアカウントではクイズに答えると雪見だいふくが当たるキャンペーンを実施。

応募期間は9月9日～15日、セブン-イレブンで引き換え可能な「ポチッとギフト」が当たります。レアパッケージ探しとともに、キャンペーン参加も楽しんでみて♡

秋の夜長にぴったりの雪見だいふく

黄色いおもちで月を表現した「秋限定お月見仕立て」と、濃厚なチョコレートが魅力の「コクのショコラ」。

どちらも今しか味わえない特別な雪見だいふくです。かわいいパッケージやキャンペーンもあり、食べる楽しさがさらに広がります。

中秋の名月を眺めながら、雪見だいふくとともに秋の訪れを楽しんでみませんか？