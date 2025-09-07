【GU新作シャツ】が大活躍の予感ーーーッ！ 大人の垢抜け♡「夏秋ミックスコーデ」

夏から秋へ、季節の橋渡しに頼れるのが、羽織りアイテム。夏コーデの上にバサッと羽織るだけで、季節感を補ってくれます。今回、編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】の新作シャツ。清潔感のあるオックスフォード生地に、旬のショート丈デザインを掛け合わせた絶妙バランスが魅力のアイテムです。そんな今季の注目株を、お手本コーデとともにご紹介。

バランスGOODなオックスフォードシャツ

【GU】「オックスフォードショートシャツ」\1,990（税込）

やや短めの丈に、ゆとりのある幅でバランスがとりやすいオックスフォードシャツ。ボタンダウンのデザインがアクセントになり、プチプラながら本格派のムードが漂います。シンプルだからこそ、スラックスで正統派に、ジーンズでこなれコーデにと、幅広い着こなしを楽しめそう。さらに「綿とポリエステルの混紡素材で、しわを軽減」（公式サイトより）とうたわれるように、扱いやすさの面でも頼もしい存在です。カラーは爽やかなブルーとオフホワイトのほか、秋冬にぴったりなダークブラウンの全3色。

さっと羽織れば秋先取りのコーデが作れる！

ショップスタッフKumikoさんが「今から着られる夏秋ミックスコーデ」として提案するのがこのスタイル。こっくりとしたブラウンのシャツをラフに羽織れば、残暑コーデに秋の気配をほんのりプラスできます。ボトムにはチェック柄パンツを合わせて、クラシカルで上品な印象に。全体をプレッピーにまとめつつも抜け感があり、大人の余裕を感じさせる着こなしが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

