グルメYouTuber・まさみちゃんねるが自身のYouTubeチャンネルで
「松屋】朝からガッツリ行くならコレ！定番モーニングをアレンジしたら新しい美味しさ大発見!」というタイトルの動画を公開。秋の初めとはいえ厳しい残暑が続く中、松屋の朝メニューの魅力を熱弁した。

まさみちゃんねるは、朝5時から11時まで提供される松屋のモーニングメニュー全9種類のうち、お得感バツグンの「ソーセージエッグ定食」をチョイス。
小鉢のセレクトやご飯のおかわり無料（店舗限定）など、“朝からお腹いっぱい食べられるのは、嬉しい”と語りつつ、ボリュームとコスパを高く評価した。

動画では「時短、一体感、ボリューム感の3拍子揃った丼にして食べるのが一番だ」と独自の食べ方を提案。ソーセージやシャキシャキキャベツ、半熟目玉焼きによる「ちょうどいいバランス」の“ソーセージエッグ丼”を紹介し、「箸が加速する魔法のソース」と評するバーベキューソースをたっぷりかけて満喫した様子を伝えた。さらに「松屋のソーセージはカリッとした皮が軽くはじけて、中からじんわりと旨味が広がる。脂のコクはあるのに重すぎず、ほんのり効いたスパイスが絶妙」と絶賛した。

また、牛皿・漬物・紅生姜で作る“彩り豊かな三食丼”も楽しみ、「牛肉と玉ねぎの旨味が溶け出したつゆが染みたご飯はそれだけでごちそう」「松屋の漬物はほんのり塩っ気とシャキシャキ感が心地よく、紅生姜ほど塩は強くないけど口直しとして絶妙なポジション」「さっぱりとした酸味と爽やかな香りが口の中を切り替えてくれて、次の一口がまた新鮮」と素材ごとの美味しさやバランス感を細やかにリポートした。

最後にまさみちゃんねるは「松屋のソーセージエッグ定食はコスパに優れた朝定食。しっかりボリューム感があって、シンプルながらも満足度が高い。少し早起きをして忙しい朝にも元気をくれるメニューで一日の活力をチャージするのはいかがでしょうか」と締めくくり、要注目の朝食メニューとしておすすめした。

YouTubeの動画内容

02:04

丼への時短アレンジで朝から満足感アップ
04:31

三食丼＆おかわり無料店舗の裏技紹介
07:24

ソーセージエッグ定食は朝の強い味方

