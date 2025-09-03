この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」にて公開された動画に、元デリヘルドライバーの田中さんが出演。大学卒業後の空白期間に経験したという夜の仕事の壮絶な実態と、そこから抜け出すまでの衝撃的な道のりを語った。

話の中心となったのは、田中さんがデリヘルでドライバーとして働いていた半年間の体験談。「デリヘルを利用しようと思ったら無料券が当たってハマっちゃって」と、夜の世界に足を踏み入れた意外なきっかけを告白。「おもろいバイトやったら話のタネになるかなって感じで」と、当初は軽い気持ちだったと明かした。

しかし、その内情は想像を絶するものだった。田中さんが配属されたのは、福岡県北九州市、通称“修羅の国”にある店舗。「働いてた店はいわゆる地雷店。9割パネマジです」と、写真と実物が全く違う「パネルマジック」が横行していたことを暴露した。さらに「週1休み、12時間労働」という過酷な勤務に加え、ひっきりなしにかかってくる電話対応に追われる日常を赤裸々に語った。

あまりの過酷さに退職を決意した田中さんだったが、事態はさらに悪化。「上司は背中全部に入れ墨掘ってるようなバチバチの反社みたいな人」だったといい、「とりあえず1年は働いてもらわんとな」と脅されてしまう。追い詰められた田中さんは、最終的に「退職代行使って辞めました」と衝撃の結末を明かした。退職代行を使った当日には上司が自宅に押しかけ、警察を呼ぶ一幕もあったという。

動画では、メリットとして「女の子の“ありのままの姿”は見れます」と冗談を交えつつも、「総合的に見てやらん方がいいです」と断言。興味本位で始めたアルバイトの知られざるリアルと、そこから抜け出すことの難しさが伝わる内容となっている。

YouTubeの動画内容

03:11

9割が偽物！？地雷店のヤバすぎる実態
09:16

夜職バイトのメリット・デメリット
11:43

元ドライバーが教える詐欺店の見分け方

関連記事

「先月の月収は3万」ベンチャーSES企業に入社した女性の末路

「先月の月収は3万」ベンチャーSES企業に入社した女性の末路

 「退職理由はセクハラだけど…正直タイミング良かった」転職4回の20卒が語った“リアルすぎる本音”

「退職理由はセクハラだけど…正直タイミング良かった」転職4回の20卒が語った“リアルすぎる本音”

 新卒応援チャンネル なおどん、5年3社の末に「携帯業界には絶対来るな」

新卒応援チャンネル なおどん、5年3社の末に「携帯業界には絶対来るな」
もっと見る

チャンネル情報

新卒応援チャンネル【さざえ】_icon

新卒応援チャンネル【さざえ】

YouTube チャンネル登録者数 3.99万人 760 本の動画
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube