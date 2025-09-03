この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」にて公開された動画に、元デリヘルドライバーの田中さんが出演。大学卒業後の空白期間に経験したという夜の仕事の壮絶な実態と、そこから抜け出すまでの衝撃的な道のりを語った。



話の中心となったのは、田中さんがデリヘルでドライバーとして働いていた半年間の体験談。「デリヘルを利用しようと思ったら無料券が当たってハマっちゃって」と、夜の世界に足を踏み入れた意外なきっかけを告白。「おもろいバイトやったら話のタネになるかなって感じで」と、当初は軽い気持ちだったと明かした。



しかし、その内情は想像を絶するものだった。田中さんが配属されたのは、福岡県北九州市、通称“修羅の国”にある店舗。「働いてた店はいわゆる地雷店。9割パネマジです」と、写真と実物が全く違う「パネルマジック」が横行していたことを暴露した。さらに「週1休み、12時間労働」という過酷な勤務に加え、ひっきりなしにかかってくる電話対応に追われる日常を赤裸々に語った。



あまりの過酷さに退職を決意した田中さんだったが、事態はさらに悪化。「上司は背中全部に入れ墨掘ってるようなバチバチの反社みたいな人」だったといい、「とりあえず1年は働いてもらわんとな」と脅されてしまう。追い詰められた田中さんは、最終的に「退職代行使って辞めました」と衝撃の結末を明かした。退職代行を使った当日には上司が自宅に押しかけ、警察を呼ぶ一幕もあったという。



動画では、メリットとして「女の子の“ありのままの姿”は見れます」と冗談を交えつつも、「総合的に見てやらん方がいいです」と断言。興味本位で始めたアルバイトの知られざるリアルと、そこから抜け出すことの難しさが伝わる内容となっている。