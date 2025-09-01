È¬Âå»ÔÄ¹Áª ¸µÉûÃÎ»ö¤Î¾®Ìî»á¤¬½éÅöÁª ÍîÁª¤Î¸½¿¦¡¦ÃæÂ¼»á¡Ö»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¤¡×
31Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¡¢¸µÉûÃÎ»ö¤Ç¡¢¿·¿Í¤Î¾®ÌîÂÙÊå»á¤¬½éÅöÁª¤Ç¤¹¡£
È¬Âå»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç2¿Í¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ·§ËÜ¸©ÉûÃÎ»ö¤Î¾®ÌîÂÙÊå»á¤¬¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼»á¤Ë1Ëü4000É¼¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤Ç½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®ÌîÂÙÊå»á3Ëü6641É¼¡ÊÅöÁª¡Ë
¢£ÃæÂ¼ÇîÀ¸»á2Ëü1973É¼
¢£½éÅöÁª¡¦¾®ÌîÂÙÊå»á
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇ®°Õ¤¬ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÏ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ÎÈ¬Âå¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢4´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃæÂ¼»á¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÍîÁª¤·¤¿ÃæÂ¼ÇîÀ¸»á
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª»Ù¤¨¤ÎÃæ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤È¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅöÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿1ÆüÄ«¡¢¾®Ìî»á¤ÏÈ¬Âå»ÔÆâ¤ËÎ©¤Á¡ÖµÏ¿ÅªÂç±«¡×¤ÎÈï³²¤«¤é¤ÎÉüµì¤òºÇÍ¥Àè¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®ÌîÂÙÊå»á
¡ÖÈïºÒ¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ëー¥º¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ä¸©¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨Áá´ü¤ËÉüµìÉü¶½¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍ×Ë¾¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
È¬Âå»Ô¤Ç¼«Ì±ÅÞ·Ï°Ê³°¤Î»ÔÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï60.30¡ó¤Ç²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤ò3.44¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£