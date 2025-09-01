「優勝へのラストピース！」浦和が23歳DFの４年ぶり復帰を発表！「待望のCBの帰還だ」「よく帰ってきてくれた」と喜びの声続々
J１の浦和レッズは９月１日、J２大分トリニータへ育成型期限付き移籍していたDF藤原優大の復帰を発表した。
藤原は青森山田高を卒業後、2021年に浦和でプロキャリアをスタート。その後、育成型期限付き移籍でSC相模原、FC町田ゼルビアと渡り歩き、24年に大分にレンタルで加入。１年目は24試合に出場し、１ゴールをマーク。２年目の今季はここまで17試合の出場で１得点を記録していた。
今回、約４年ぶりに浦和帰還となる23歳DFは、クラブの公式サイトで以下のとおり発信した。
「浦和レッズに関わる全てのみなさま、お久しぶりです。このたび、浦和レッズに復帰しました藤原優大です。プロ入りしてからの５年間、浦和でプレーした時間は短かったですが、クラブのみなさんからたくさんのことを学ばせてもらいました。そのときの恩を返したいと思います。このチームのために、自分の役割を全うして全ての力を出したいと思います。よろしくお願いします」
また、藤原の復帰に対して、SNS上では以下のようなコメントが寄せられている。
「おかえりなさい」
「期待しかない！」
「成長した姿を観られるのは楽しみです」
「大分の盾から浦和の盾へ」
「よく帰ってきてくれた」
「優勝へのラストピース！」
「レッズの新しい壁となってくれ！」
「待望のCBの帰還だ」
「本当にきたー！！！」
「帰ってきてくれたのデカすぎ」
浦和での活躍を誓う若きDFは、その実力を発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
