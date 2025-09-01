元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が8月30日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。TBS時代に先輩から嫌な顔をされた過去について明かした。

今放送のゲストは元TBSアナウンサーの堀井美香（53）。2人はTBS時代の話で盛り上がった。田中は在局当時「全員を出し抜きたかったっていう気持ちが」と振り返った。堀井は「これは（この気持ちは）持ってた方がいいですよね。ピンチヒッター来たら喜んで。『来季は私ね』みたいな。それが気持ちいいぐらいに、あからさまだからよかったんですよ。グジグジしてて、やりたいのかな？ やりたくないのかな？ でも実はやりたいんだな、じゃなくて。『私やりたいです』みたいな」と田中の当時の姿勢を評価した。

田中は「休みはいりませんっていう。当時は働き方改革はなかったので。私、ピンチヒッター何でも受けますってニョキって出て行くと、先輩方が『ちょっと田中さん以外でお願いします』っていう」と語った。

番組公式Xには田中と堀井のツーショットが公開されている。