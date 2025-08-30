果敢に相手ゴールに迫ったJ・パウロ。横浜FCは東京Vと０−０のドローに終わった。写真：滝川敏之

　横浜FCは８月30日、J１第28節で東京ヴェルディとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０でドローに終わった。

　立ち上がりから攻勢に出ると、セットプレーなどからチャンスを創出。９分、右サイドの山根永遠からのクロスに飛び込んだジョアン・パウロのボレーは、枠をとらえられなかった。

　その後もシンプルな攻撃から相手陣内に持ち込み、ゴール前では迫力を見せる。球際でも強く、セカンドボールをしっかりと回収していく。

　アダイウトンが鋭い突破を見せるも、得点には繋がらない。好機を活かせずに０−０で前半を終える。
 
　後半も主導権を握る。60分に櫻川ソロモンを投入し、さらに攻撃に厚みを出して相手ゴールに迫る。ただ、最後の局面でフィニッシュの精度を欠き、１点が遠い。

　結局、最後までスコアボードは動かないまま、横浜FCは勝ち切れず。前節のガンバ大阪戦（２−３）からの２連敗は避けたものの、悔しい勝点１となった。

　横浜FCは次節、９月12日にFC町田ゼルビアと相まみえる。

取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）

