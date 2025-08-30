横浜FCは０−０ドロー。チャンスを活かせないまま最後まで１点が遠く。東京Vに勝ち切れず、厳しい勝点１に
横浜FCは８月30日、J１第28節で東京ヴェルディとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０でドローに終わった。
立ち上がりから攻勢に出ると、セットプレーなどからチャンスを創出。９分、右サイドの山根永遠からのクロスに飛び込んだジョアン・パウロのボレーは、枠をとらえられなかった。
その後もシンプルな攻撃から相手陣内に持ち込み、ゴール前では迫力を見せる。球際でも強く、セカンドボールをしっかりと回収していく。
アダイウトンが鋭い突破を見せるも、得点には繋がらない。好機を活かせずに０−０で前半を終える。
後半も主導権を握る。60分に櫻川ソロモンを投入し、さらに攻撃に厚みを出して相手ゴールに迫る。ただ、最後の局面でフィニッシュの精度を欠き、１点が遠い。
結局、最後までスコアボードは動かないまま、横浜FCは勝ち切れず。前節のガンバ大阪戦（２−３）からの２連敗は避けたものの、悔しい勝点１となった。
横浜FCは次節、９月12日にFC町田ゼルビアと相まみえる。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
