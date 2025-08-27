【エクセル】限定コスメの″スキンケアパウダー″がついに定番化！なりたい肌に合わせて選べる3タイプは全部優秀すぎた...。《編集部レポ》

メイクアップブランド「エクセル」から、2025年9月16日にスキンケアパウダー「エクストラリッチパウダー」が定番化して登場します。

発売に先駆けて、8月29日にエクセル公式オンラインショップとAmazonで先行発売されます。

東京バーゲンマニア編集部は、7月に行われたエクセルの新製品発表会に参加。今回は、ついに定番化され、パワーアップした「エクストラリッチ セラムインパウダー」を紹介していきます。

なめらかな肌触りに仕上がるパウダー

エクセルは、2025年秋から「あなたの意思が、美しい。」という新コンセプトのもと、"自分らしく美しくありたいと願う人に、自分を信じる力をくれる"ブランドにアップデートされます。

2015年から毎年冬限定で発売し、SNSを中心に話題となっている「エクストラリッチパウダー」。昨年10周年を迎え、今年ついに「エクストラリッチ セラムインパウダー」にパワーアップして定番化することになりました。

これまでの、美容液仕立てによるしっとりとした使用感や美しく均一な仕上がりはもちろん、パウダーが肌の上でとろけるようにやわらかく仕上がるメルティレア処方が新しく採用されています。

浸透型ビタミンC（パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ）、ナイアシンアミド、グリシルグリシン（ジペプチド−１５）、5種のセラミド（セラミドＥＯＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、コメヌカスフィンゴ糖脂質）などの保湿成分をはじめとした20種の美容液成分を贅沢に配合。日中の乾燥やくずれを防いでくれます。

「エクストラリッチ セラムインパウダー」には、くすみ防止パールを新たに配合していて、肌の透明感を演出。

また、これまでの「エクストラリッチパウダー」と比べて、皮脂崩れ防止パウダーや毛穴ぼかしパウダーが高配合され、つけたての透明感のある美しい仕上がりが続く設計になっています。

パウダーは、なりたい肌に合わせて選べる3種類。

「EX01 シルキーベージュ」は、これまでの限定品でも根強い人気のセミマット肌に仕上がります。

手の甲右側に塗布してみました。

ピンクパールが配合されていますが、パール感は強くなく、オンオフ問わず使える強い味方です。

「EX02 グロウベージュ」は、7色（ピンク・パープル・ブルー・グリーン・オレンジ・ゴールド・シルバー）の微細パールが配合されていて、華やかさのあるツヤ肌に仕上がります。

こちらも手の甲右側に塗布。画像だと伝わりにくいですが、微細パールがキラキラとしています。華やかな場に出かけるときにもぴったりで、メイクの仕上がりを一段と引き立ててくれる、そんな頼もしさを感じました。

「EX03 シマーピンク」は、ピンクとパープルのパールが配合されているので、ほんのり血色感がアップしたツヤ肌に仕上がります。

手の甲右側に塗布。こちらも画像だと伝わりにくいですが、ピンクとパープルの細かいパールがキラッとしています。パール感はEX01とEX02の中間のように感じました。

「エクストラリッチ セラムインパウダー」を裏返すと3種類の色みが少しずつ異なるのがわかります。EX03はパールだけでなくパウダーもピンク感があります。

どのタイプも、しっとり感のあるパウダーで肌に塗布しても乾燥っぽさは感じませんでした。

また、パフは厚みがあり、ふわふわの触り心地。やさしく肌に塗布できます。

価格は2640円。

秋冬になると、ベースメイクもしっとり感が欲しくなるところ。肌にしっかり密着して乾燥から守ってくれるだけでなく、うるふわ肌に仕上がるパウダーは要チェックです。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ