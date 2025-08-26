¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÈþÍÆ±Õ¡×¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡ÖÅÉ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤â¿§¥à¥é¤â¤Ê¤¤¡×Ì¾ÉÊ
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤µ¤¨¤âÉÔÍ×¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇö¤Å¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç½½Ê¬¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ä¥ä¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤É¥Æ¥«¥ê¤ä´À¤Ë¤Ï»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ç¥¥ì¥¤¤ÊÈ©ºî¤ê¤¬¤«¤Ê¤¦¡Ö¥«¥Ð¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¦ÅÉ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤â¤Ê¤¤¡×¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡ÖÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡×ÈþÍÆ±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼
¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò¤á¤¶¤¹¤Ê¤éÍ¥¤ì¤¿µ¡Ç½¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤¸¤ß¤Î¤è¤¤¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¡×¤Î¿·ºî¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ï¥ê¤âÍ¿¤¨¤ë
¥¹¥¿¥¸¥ª ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹ 24 ¥ë¥ß¥Ê¥¹ ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ NW11 11mL 4,510±ß¡¿M¡¦A¡¦C¡Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥× ¥¢¡¼¥È ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¡¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤ò¥ê¥Ã¥Á¤Ë´Þ¤ó¤À¿·ºî¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤â¤Î¤Ó¤¬¤è¤¯¡¢ÁÇÈ©´¶¤ò»Ä¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ê²¬ÅÄÃÎ»Ò¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
¡ÖÇö¤¯¤Ê¤¸¤ó¤ÇÈ©¤ËÌ©Ãå¡×Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥à¡¼¥¹¤ÊÈ©¤Ë
¥»¥«¥ó¥É¥¹¥¥ó¥«¥Ð¡¼¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à 1,980±ß¡¿hince¡¡¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÈ©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¿åÊ¬¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÍ¾Ê¬¤ÊÌýÊ¬¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡£Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊºûËÜ¶³Ê¿¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡×È©¿§¤â¶Ñ°ì¤Ë¥¥ì¥¤¤ËÀ°¤¨¤ë
¥·¥§¥¤¥É ¥¢¥ó¥É ¥¤¥ë¥ß¥Í¥¤¥È ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ 0C0 9,900±ß¡¿¥È¥à ¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¡¡ÖÈ©¤Îµ±¤¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¤â¿§¤ò¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¨¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤è¤ì¤Ë¤¯¤¤Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥«¥Ð¡¼¤Þ¤Ç¤Î½Å¤Í¤Å¤±¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢µ¡Ç½¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Êµ±¤¤ò°ì¤Ä¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÇÛ¹ç¤Ç¡¢È©¤â½á¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀðËÜÄ¾¹¬¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
¡ÊÁ´18¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Ë
¢ä¡Ú¤à¤·¤í¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡Û ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿§¥à¥é¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤â¤Ê¤¤¡× È©¤ËÍÏ¤±¤ëÈþÍÆ±Õ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼