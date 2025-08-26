¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡Ö¼£°Â¤ò°­¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³°¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤«¡©ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¢¤ëÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆüËÜ¤Î¼£°ÂÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯SNS¤ä¥Ë¥åー¥¹¡¢Áªµó¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ®Æþ¤Ë¤è¤ë¼£°Â°­²½¡×ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¡£¡ÖÍ¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤Æ½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¢¤ë¡£·ë¶É¡È¿Í¤Î¼Á¡É¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÈÊªÍýÅª¼£°Â¡É¤À¤±¤Ç°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´í¸±À­¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ëº´Ìî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Û¤É´í¤Í¤¨¹ñ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼£°Â¤ÎÎÉ¤·°­¤·¤ò²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¹Í¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤­¡×¤È¼çÄ¥¡£¼«¿È¤Î¥¢¥á¥ê¥«ºß½»·Ð¸³¤«¤é¡¢¼£°Â¤ÎÂª¤¨Êý¤â¾ì½ê¤ä»þ´Ö¡¢À¸³è¿å½à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÏÃÂê¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡Ö¸¶ÇúÅê²¼¡×¤ä³ËÍÞ»ßÍýÏÀ¤Ë¡£º´Ìî»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¸¶ÇúÅê²¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¤­¡¢¹­Åç¤·¤«¸ý¤Ë¤»¤ºÄ¹ºê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ËÃåÌÜ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò4¤Ä¤ÎÁØ¡Ê»ö¼ÂÇ§ÃÎ¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¡¢½¡¶µ¤äÌ±Â²¡¦¿Í¼ïÌäÂê¡Ë¤Ç²òÀâ¡£¡ÖÄ¹ºê¤Ï¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅö»þ¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¡£ÀïÁèÄ¾¸å¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ä¹ºê¤ÎÈï³²¤Î¡È¸«¤¨¤Å¤é¤µ¡É¤¬³ËÌäÂê¤Îµ­²±¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸¶ÇúÈï³²¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ë¤â¡ÈÀ¯¼£Åª¡¦½¡¶µÅª¥Ð¥¤¥¢¥¹¡É¤¬Âç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ò¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¤¬³ËÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸ò¾Ä¥«ー¥É¤Î¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÎäÀï»þÂå¤Î³ËÍýÏÀ¤ä¡¢¸½Âå¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»ÀïÎ¬¤Þ¤Ç°ú¤­¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡ÖÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È»¥¤¬1¸Ä¤â¤Ê¤¤¹ñ²È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¡ÈÆüËÜ¤Ï¼£°Â¤¬¤¤¤¤¡É¤È¿®¤¸¹þ¤à¤Î¤Ï´í¤¦¤¤¡£ÊªÍýÅª»¦¿Í¤ä¶¯Åð¤Î·ï¿ô¤À¤±¤¬¼£°Â¤ÎÁ´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½ªÈ×¤Ç¤Ï¡ÖÌµÇ½¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¬¼£°Â¤ò°­¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤â¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÍ¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Í¤Ï¼£°Â¤ò°­¤¯¤·¤Ê¤¤¡£´¶¾ðÏÀ¤ËÊÐ¤ë¹ñÆâ¸ÀÀâ¤Ï¡È¥Þ¥¯¥í»ëÅÀ¡É¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¡£Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤«°ìÅÙµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤«¤ÄÂ¿ÌÌÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼£°Â¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤­¡×¤È·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

20:02

¹ñ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÍ¥Àè¤·¤¿Îò»Ë¤È¼£°Â´Ñ¤òÌä¤¦
20:54

ÆüËÜ¤Î¿ì¤ÃÊ§¤¤Ê¸²½¤È¡Ø¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¡Ù¤ÎÌ·½â
21:42

³¤³°¤ÎËÉÈÈ°Õ¼±¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÌýÃÇ

¼Â¶È²È¡¦¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¡Ø¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ï¡È¥É¥ë¤ÎÇÆ¸¢Êø²õ¡É¤ò¾·¤¯¤Î¤«¡Ù―²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î·üÇ°ÅÀ¤òÅ°Äì²òÀâ

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤È¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×·Ù¹ð¤â¡¡Intel CEO¤òÄ¾·â¤¹¤ë°µÎÏ¤Î¿¿Áê¤ò²òÀâ

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬·Ù¹ð¡ª¼«¼Ò³ôÇã¤¤¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò°µÇ÷¤¹¤ë²ÄÇ½À­¡×
