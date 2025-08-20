大阪で大規模スポーツイベント開催へ 男子バレーボールのスター選手が意気込み語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
JR大阪駅（大阪市北区）5階 時空の広場で8月19日、「OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT」キックオフイベントが開かれた。
「OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT」は10月17日～19日、グランフロント大阪（北区）うめきた広場などでスポーツを軸とした多彩なプログラムを展開するほか、おおきにアリーナ舞洲（此花区）でプロバレーボールの国内強豪5チームによるスペシャルマッチを開催する。
当日は、吉村洋文大阪府知事、日本製鉄堺ブレイザーズの竹元裕太郎選手、サントリーサンバーズ大阪の喜入祥充選手、大阪ブルテオンの西田有志選手が登壇。選手はスペシャルマッチへの意気込みを語った。
吉村知事は「いよいよ始まりますね。今盛り上がっている万博が終わった直後に始まりますから。楽しみにしてもらえたら」と呼びかけた。
「OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT」は10月17日～19日、グランフロント大阪（北区）うめきた広場などでスポーツを軸とした多彩なプログラムを展開するほか、おおきにアリーナ舞洲（此花区）でプロバレーボールの国内強豪5チームによるスペシャルマッチを開催する。
当日は、吉村洋文大阪府知事、日本製鉄堺ブレイザーズの竹元裕太郎選手、サントリーサンバーズ大阪の喜入祥充選手、大阪ブルテオンの西田有志選手が登壇。選手はスペシャルマッチへの意気込みを語った。
吉村知事は「いよいよ始まりますね。今盛り上がっている万博が終わった直後に始まりますから。楽しみにしてもらえたら」と呼びかけた。
関連記事
あべのハルカス展望台で「雲の中の夏祭り」 幻想的な「霧の庭」も
大阪で「イマーシブミュージアム」 印象派作品と日本の浮世絵がシンクロするイマーシブ体験
大阪・あべのハルカス近鉄本店でアイスクリーム万博「あいぱく」 アイスマン福留さんにインタビュー
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/