JR大阪駅（大阪市北区）5階 時空の広場で8月19日、「OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT」キックオフイベントが開かれた。

「OSAKA FUNtast!c SPORTS PROJECT」は10月17日～19日、グランフロント大阪（北区）うめきた広場などでスポーツを軸とした多彩なプログラムを展開するほか、おおきにアリーナ舞洲（此花区）でプロバレーボールの国内強豪5チームによるスペシャルマッチを開催する。

当日は、吉村洋文大阪府知事、日本製鉄堺ブレイザーズの竹元裕太郎選手、サントリーサンバーズ大阪の喜入祥充選手、大阪ブルテオンの西田有志選手が登壇。選手はスペシャルマッチへの意気込みを語った。

吉村知事は「いよいよ始まりますね。今盛り上がっている万博が終わった直後に始まりますから。楽しみにしてもらえたら」と呼びかけた。

