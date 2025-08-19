シリーズ10周年を迎え劇場版も公開となった『美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!』一日限りの復活!バトルナマァーズ!イベントが8月17日に幕張メッセにて開催されました。イベントの模様は8月24日までアーカイブ配信中です。

2015年1月に第1期が放送され、2025年に10周年を迎えたTVアニメ『美男高校地球防衛部LOVE!』。今年1月には10周年記念作品の劇場版『美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!』が劇場公開されました。

『美男高校地球防衛部LOVE!』放送当時、メインキャストで行っていたニコ生番組「バトルナマァーズ」（通称、バトナマ）がリアルイベントとして1日限りの復活！

『美男高校地球防衛部 LOVE!』のバトルラヴァーズメンバーである、山本和臣さん（箱根有基役）、梅原裕一郎さん（由布院煙役）、西山宏太朗さん（鬼怒川熱史役）、白井悠介さん（鳴子硫黄役）、増田俊樹さん（蔵王 立役）が劇場版の舞台挨拶以来の再集結！ イベントのメインビジュアルに描かれたキャラクターたちに合わせ、白いスーツ姿で登場しました。

イベントの控室では、10年前に5人で遊んでいたトランプの現物を西山さんが持ってきて再び楽しんだというお話も。

10周年にふさわしく花道、トロッコなども用意された豪華なステージセットですが、西山さんがオープニングで「今日は歌も朗読劇もありません！バトナマのみです！」と宣言したように、トークやチャレンジ企画のオールバトナマのみ！ 幕張メッセ 幕張イベントホールにて大勢のファンと共に10年の月日や思い出を振り返りました。

まずは「同級生と久しぶりに会った」というテーマで挨拶から始まり、ボックスの中から答えを引いてトークする「アンサーイズオーバー」など、ゆるいバトナマの雰囲気を思い出していくキャストたち。

「防衛部とわたし」のコーナーでは、ファンの方から寄せられた防衛部にまつわる思い出やメッセージを読み上げ、それぞれ語っていきます。

11年前にポニーキャニオンの社屋で行われたリリースイベントで歌って踊った思い出や、2年生組がしかけたケンカドッキリの話では、3年生組は実はうっすらと気づいていた、という10年越しの告白も。新人ながらに気づいたきっかけは、白井さんのマネージャーさんの言動に違和感を覚えたからなど、当時の様子を思い出し5人で盛り上がりました。

この日は同じ幕張メッセで音楽イベント『SUMMER SONIC』が開催中。防衛部イベントでもフェス気分を味わおうということで、「みんなで観よう!LOVE!LIVE!」コーナーへ。

2015年5月23日にZepp Tokyoで開催された1stライブイベント『美男高校地球防衛部LOVE!LIVE!』の映像を見ながら、オーディオコメンタリー風にお届け。

昼の部では、ユニット曲「Oh My あんちゃん」「Sync a Think」「凪いだ風の交差点」が流れ、それぞれ「若い！」「痩せてる！」「ヒールが高い！」など驚きの声をあげ、増田さんは自身のユニット曲に耐えられず目をそらします。梅原さんがこのユニット曲をアニサマでやったと勘違いの記憶をしていたり、西山さんがユニット曲の歌練習のために梅原さんをカラオケに呼んだ思い出なども語られました。

4曲目は「絶対無敵☆Fallin’ LOVE☆」の映像でファンもペンライトを振り盛り上がりました。

そして用意されていたトロッコに乗り込み、客席の後ろの方にスタンバイすると、ゲームコーナー「トロッコグリコ」がスタート。3年生チームと1年・2年生チームの二手に分かれ、じゃんけんで出した手で進むグリコをして、ステージにどちらが先に到着できるかを競い合います。

止まったマスごとに「ETERNAL LOVE!」にちなんだトークテーマが発動。「高松信司監督に言いたいこと」では、「また劇場版をやりたい」や「ハイカラ！に出たい」など希望を口にしました。

ラストのコーナーは大人気企画、シチュエーションチャレンジ「復活!ラブメイキング!」。貝殻水着姿の“ラブ子”も少し大きくなって登場！ 花道を使い、中央ステージで久しぶりに再会した“ラブ子”に愛の告白をします。

毎回、ラブ子役も見どころとなる本企画。山本さんから「久しぶり〜」の呼びかけに梅原さんがか細い声で応えたラブ子の設定はなんと62歳。白井さんの告白相手として増田さんが演じたラブ子は甲子園のサイレンのような雄叫びを上げるなど、会場が笑いに包まれるラブ子たちが誕生しました。

さらに、防衛部シリーズ10周年記念 BIG LOVE展の開催を発表！ 「ETERNAL LOVE!」メンバー勢揃いの描きおろしビジュアルも公開されました。

最後に山本さんは「ラストライブみたいな感じでイベントをやったときに、また会えたらいいね、という感じで『またね』と言わせていただいたんですけど、また再び集まれることはその時は20〜30％くらいの可能性なのかもしれないな、と思っていたけど、今日こうやってバトルナマァーズのあの頃の気持ちで立って、そしてハピキス、ハイカラ！と続いておりまして、どんどん新しく防衛部を知っていっている方もいると思います。こうやってそれこそエターナル、永遠に永久に続いていくんだなと、なんとなく僕の中で確信しておりますので、絶対にまた再びお会い致しましょう！また遊びましょう！」と挨拶をし、「我ら愛の王位継承者！バトルラバーズ！」のいつもの口上でイベントを締めくくりました。

配信チケット情報

【販売期間】

2025/08/08(金)19:00 〜 2025/08/24(日)21:00

【価格】

4,500円（税込）

アーカイブ視聴期間

2025/08/24(日) 23:59まで

配信販売ページ：

https://ponycanyon.zaiko.io/e/boueibu-el

「美男高校地球防衛部 ETERNAL LOVE!」Blu-ray&DVD 好評発売中!

新シリーズ「美男高校地球防衛部ハイカラ!」好評放送中

公式サイト> https://boueibu.com/

公式 X> @ boueibu

