85歳女性が語る、号泣した4歳の記憶。戦争中に大声で住所と名前と血液型を言わされたあの日

戦後80年、第二次世界大戦時にどんな生活をしていたのか、人々はどんな想いだったのか、語れる人は年々少なくなっています。

FRaUwebでは、『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である96歳の森田富美子さんの生き様についてたびたびお伝えしています。1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失った出来事、そして、戦争反対の想いを自らの手でSNSに発信し続ける富美子さんに敬意を表し、オマージュ企画として、戦争当時、未成年だった人たちの生の声を集め『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』という戦後80年の連載を不定期にてスタートします。

この連載を企画した『わたくし96歳＃戦争反対』の担当編集は、「父の戦争体験をもっと聞いておけばよかった」と心から後悔をしました。しかしいざ取材をはじめると、すでに認知症などになって話せなくなっていたり、「戦地にも行っていない自分の体験なんて」と遠慮したりと多くの壁があったのです。そのことは連載の序章「終戦当時14歳ですが、認知症が始まって…」80〜90代に聞く”戦地に行かなかった戦争体験”、「ふたつの壁」」にてお伝えしています。

それらの壁を越え、お届けする第1回は、東京・杉並で生まれ、終戦時5歳だった松永佳代子さん（仮名）の話。今の時代では、5歳は保育園や幼稚園で元気に遊ぶのが何よりも優先されますが、戦時下では、空襲から身を守ることなども学ばねばならず、嫌な思い出もたくさんあったと話してくれました。小さな子どもの戦時中の気持ちを前後編でお伝えします。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

松永（旧姓・中本）佳代子さん(仮名)

1940年(昭和15年)3月生まれ 現在85歳 （終戦時5歳）

家族構成 父、母、兄2人(長兄は縁故疎開)、本人、妹(終戦後誕生)

父は中島飛行機勤務のエンジニア

東京都杉並区で東京大空襲を受けた後、両親の出身地山形へ引き上げ、終戦を迎える。

繰り返し繰り返し名前と住所を暗誦させられた

「とうきょうと すぎなみく にしたかいど(※１) 〇ちょうめ △ばんち なかもとかよこ ５さい しょうわ１５ねん ３がつ ☆にちうまれ Aがたです！」

物心がついたころから毎日、朝昼晩と何度もこのフレーズを暗誦させられました。男2人のあとで生まれた女の子だった私はずいぶん甘やかされて育ったと思うのですが、両親はこの暗誦についてだけはたいそう厳しく「もっと大きい声で！」「はきはき答えなさい！」と私に言いました。

とくにお誕生日が来て「３さい」から「４さい」になったときは、年齢を間違えて温厚な父からも大声で叱られて泣いたのを覚えています。結婚後は転勤族の夫の仕事の関係であちこちに住んだけれど、今も覚えているのはこの杉並の住所と実家、今住んでいる家の住所くらい(笑)。

当時はなぜこんなに厳しく叱られるのかと理不尽にも感じましたが、戦争が激しくなり、東京が空襲されるようになったので「逃げるときに、もしはぐれて迷子になってしまったら……」と両親は心配していたんだと思います。普段着の胸あたりには名前や住所を書いた布を縫い付けていましたが、もしそれが汚れたり焼けてしまっても大丈夫なように、という親心だったんでしょう。

大きな空襲(1945年/昭和20年3月10日)を受けた後、父方の山形県の実家に引き上げてからも「お名前は？」と聞かれると「とうきょうと すぎなみく……なかもとかよこ…… Aがたです！」とやっていたので、おもしろかったんでしょう。地元の子どもに何度も何度も名前を言わされては笑われるので、そのたびに半泣きになっていました。

※１）杉並区西高井戸は現在の杉並区松庵、高井戸、高井戸東周辺

広くて立派な隣の家の庭が、ある日芋畑に

当時の杉並の家の周囲は、のどかな田園風景が広がっていました。うちは借家でしたがお隣は鯉の池があるような広いお庭のある立派な家で、すぐ上の兄（次兄）とよくお隣のお庭で駆け回って遊ばせてもらっていましたが、あるときからお庭が芋畑になって、兄と2人でがっかりしたのを覚えています。でもかなり食糧事情が悪かったので、秋になって大きなお芋をおとなりのおばさんからいただいたときは大喜びしましたね。現金なものです。

食べるものはほとんど配給制になっていて、私も次兄と一緒に(長兄は縁故疎開でいなかった)雑炊の配給の列に並びました。家族何人分っていう券を持ってもらいに行くんですが、次兄は下げて持てる大きなお鍋に4人分の雑炊を入れてもらい、私と手をつないで帰るんです。重い鍋を何度も左右に持ち替えるので、そのたびに手をつないでもらう私は次兄の右へ左へとお鍋と反対側に移動していました。しゃばしゃばのおいしくない雑炊だったけど、それしか食べるものがなかったのでこぼさないように次兄は必死だったと思います。

ときどき父が造船所に勤めている友人から外国製の缶詰などをもらって帰ってくると、ラベルもついていないので中身がなんだかわからないのに大喜び。缶詰は日持ちがするので、もらってすぐには食べず、誰かの誕生日とかお祝い事の日に開けるのですが、その日が待ち遠しくてたまりませんでした。中身が脂っぽいのにぼそぼそしたお肉(コンビーフ？)だろうと、どろっとしたゼリーだろうと関係ない感じ。いつもの配給雑炊以外のものが食べられるのは「特別」な大イベントでした。

父は缶詰と一緒に布地をいただいてくることもありました。すると母が私や兄の洋服を作ってくれるんです。裁縫が得意だった母は、他の子より少し手の込んだデザインを作ってくれるのが子ども心にも嬉しくて、ぬいものをする母の横にべったりくっついて出来上がるのを待っていました。

真っ暗でぎゅうぎゅう詰めの防空壕

長兄がまだ疎開していないころ、田んぼや畑だらけのうちの近所は比較的、空襲は少なかったと思いますが、それでも空襲警報のサイレンがたびたび鳴りました。兄たちはラジオの緊急情報を聞くと庭の大きな松の木に登ってあたりを見回し、飛行機を確認すると大声で「来た！ 来た！」と叫ぶので、それを合図にみんなで防空壕に飛び込みました。

当時はどこのお家の庭にも防空壕がありました。兄たちと機械技師だった父で作った防空壕は、かなりしっかりした作りだったようですが、近所のお友達の家の防空壕は雨が流れ込んだかなにかで水浸しになり、使えなくなってしまったことがありました。

ちょうどその日の夜、空襲警報が鳴って、お友達の家族も一緒にうちの防空壕に入ったんですけど、うちの家族4人と友達の家族6人が無理やり入ったので身動きができないほどのぎゅうぎゅう詰め。真っ暗な防空壕は息をするのも苦しいくらいで、いつも以上に恐ろしく感じました。泣き虫だった私は母にしがみついてずっと泣いていたような記憶があります。それまでは私たちの住む地区には数発の爆弾を落として、東京の中心部に向かっていった戦闘機が、いつまでも爆弾を落とし続け、外では火の手も上がっていたようです。あとで知ったのは、それが1945年/昭和20年3月10日の東京大空襲だったということです。

