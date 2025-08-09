8月8日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）にTHE RAMPAGEのリーダーである陣が出演。前回出演時の“泥酔”を反省するも、タイミングの悪さが波紋を呼んでいる。

同番組には約1年ぶりに出演となったが、スーツにネクタイのあらたまった姿で登場した陣は「失礼しました」と頭を下げた。

「陣さんは2024年7月19日放送回に出演。番組の大ファンだった陣さんは、本番収録前から楽屋で飲み始め、ウォッカとレモンサワーを30杯以上飲みベロベロになってしまいました。番組の後半では、MCの千鳥さんの振りも聞き取れないほど泥酔していました。そのため、会社から番組への出演を止められていたとも明かしました」（スポーツ紙記者）

再び酒を飲む番組に挑んだ陣だが、X上ではタイミングの悪さを指摘する声も並ぶ。

《まぁ、同じ事務所で酒絡みで書類送検された人もいるし…企業風土がそんなんなんだろうね。未だに、飲み会で一気コールとかしてそう》

《LDHってとりあえず1年休ませとかいいかって考えだよな。コイツがこないだ酒のツマミ出てた時ムカついたもんな。今市も1年休んで世間の風評が薄れたら戻ってくるんだろうな》

《もうLDHに酒飲ましちゃ駄目な気がする》

《よくこのタイミングでLDH系×酒の番組放送したな》

こうしたツッコミが殺到してしまったのは、7月末に同じ芸能事務所「LDH」に所属する人気グループ・三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二によるタクシー運転手との泥酔トラブルが明らかになったためだ。

「今市さんは4月に酒に酔った状態でタクシー運転手に『殺すぞ』などと暴言を吐いたほか、アクリル板を殴りつけるなどした脅迫と暴行の疑いで書類送検されたと複数のメディアに報じられました。これを受け所属する株式会社LDHは、今市さんに報酬の返上と自宅謹慎処分を下したと発表しました」（前出・スポーツ紙記者）

今市が起こした泥酔トラブルの処理に関してはLDHの体質を問題視する声もある。

「今市さんのトラブル報道は7月末の書類送検で明るみに出ましたが、4月に起きたトラブルを即座に発表しなかった点に疑問の声が生じています。さらにLDHの発表ではタクシー会社との示談は済んでいると発表されましたが、その後、タクシー運転手の代理人弁護士が本人との示談は成立していないと声明を出しました。その結果、LDHはトラブルを“矮小化”しようとしたのではないかとの批判も起こっています」（前出・スポーツ紙記者）

陣のTHE RAMPAGEと、今市のJ SOUL BROTHERSはともにグループ名に“from EXILE TRIBE”が付くLDHファミリーだ。今市の“泥酔”トラブルが報じられた直後に、再び陣が酒ネタでバラエティに出る姿勢に多くの視聴者が引っかかりを感じたのも当然かもしれない。