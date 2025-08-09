ÊÆ¡¦£Î£Ù¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç½Æ·â 3¿Í¤±¤¬¡¡17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò¹´Â«
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç½Æ·â»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸áÁ°1»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç½Æ·â»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ¤Î½÷À¤È19ºÐ¤ÎÃËÀ¡¢65ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô·Ù»¡¤Ï½Æ·â¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò¹´Â«¤·¡¢½Æ1Ãú¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÈï³²¼Ô¤Î1¿Í¤È¾¯Ç¯¤¬¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£