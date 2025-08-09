美しき韓国女子ゴルファー、モデルさながらの細身スタイルにファンも虜…ミニスカウェアSHOT披露【PHOTO】

韓国女子ゴルファー、チェ・ナヨン2の美貌がファンを虜にしている。

【写真】チェ・ナヨン2、美しすぎる大胆スイムウェア

チェ・ナヨン2はこのほど、自身のインスタグラムを更新。

ハートやキャンディーなどの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国発ゴルフブランド「volvik apparel」のウェアを着用し、グリーン上でパットを行うチェ・ナヨン2が写っている。

タイト目なブルーのトップスからは引き締まったスタイルの良さが伝わり、白のミニスカートからはスラリと伸びる美脚も。モデルさながらのプロポーションを惜しげもなく披露し、多くのファンを釘付けにしていた。

（写真＝チェ・ナヨン2のInstagram）

なお、チェ・ナヨン2は1996年2月14日生まれの29歳。2013年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会し、主にはドリームツアー（2部）でプレーした。ドリームツアーには通算68大会に出場し、合計約1311万ウォン（日本円＝約141万円）を獲得している。

ちなみに、過去に日米ツアーで活躍し、2022年に現役を引退したチェ・ナヨン（37）は別人。韓国女子ツアーでは同姓同名の場合、入会順で名前の後ろに数字を付けて区分をするため、「チェ・ナヨン2」としている。