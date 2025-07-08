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GALLERIA ZA7R-R58
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GALLERIA ZA7R-R58
CPU¡§AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB
¥á¥â¥ê:32GB (16GBx2) (DDR5-5600)
¥¹¥È¥ìー¥¸:2TB SSD (NVMe Gen4)
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È / Office ¤Ê¤·
GALLERIA XA7C-R57
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 7 265F
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB
¥á¥â¥ê:32GB (16GBx2) (DDR5-5600) / ¥¹¥È¥ìー¥¸:2TB SSD (NVMe Gen4)
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È / Office ¤Ê¤·
GALLERIA RL7C-R45-5N
CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-13620H
GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB
¥á¥â¥ê:16GB DDR5 SO-DIMM (PC5-38400/8GBx2)
¥¹¥È¥ìー¥¸:1TB (M.2 NVMe Gen4)
OS¡§Windows 11 Home 64¥Ó¥Ã¥È / Office ¤Ê¤·
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