ÀÄ»³¶þ»Ø¤ÎÀä·Ê¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖTWO ROOMS¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¡ÊÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、2009年の開業から16年の時を経て、五感を刺激するエンターテインメントダイニングへと生まれ変わった、絶景ルーフトップテラスのあるレストラン「TWO ROOMS」。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

TWO ROOMS(東京・表参道)

青山屈指のルーフトップテラスを備える「TWO ROOMS」。2009年の開業から16年経ったこの春、五感を刺激する “エンターテイメントダイニング”へと生まれ変わりました。

ルーフトップのあるレストランとして人気の「TWO ROOMS」がリニューアルオープン! 写真:お店から

オーナーシェフを務めるのは、シドニー「テツヤズ(Tetsuya’s)」やロンドン「ピエ ダ テール(Pied a Terre)」、ワシントンD.C.「レスピナス(Lespinasse)」を経験後、「パーク ハイアット 東京」内の「ニューヨーク グリル」料理長や「ハイアット リージェンシー 京都」の総料理⻑を務めたマシュー・クラブさん。今回のリニューアルでは、日本各地の食材と世界の食文化を、自由な発想で掛け合わせた“ネオフュージョン”へとアップデートされています。

新メニュー「海苔ラップ」の「山形牛 タルタル&根室うに」「中トロ & フランス産 キャビア」 写真:お店から

例えば新メニュー「海苔ラップ」の「山形牛 タルタル&根室うに」1,600円は、A5ランクの山形牛ランプ肉のタルタルに、ミョウバン不使用の北海道根室産のウニをのせ、シークワーサーポン酢で味付け。欧米諸国でも人気のタルタルを、北海道から沖縄までの名産品を使うことで、南北に長い日本の食の多様さも表現しています。

「フレッシュオイスター フィンガーライム (高知) イクラポン酢」 写真:お店から

人気の「オイスター フィンガーライム イクラポン酢」1,250円もバージョンアップし、高知県産のフィンガーライムがプラスされるなど、食感や味わいがより多彩に。

「TWO ROOMS シーザーサラダ」 写真:お店から

また、みずみずしいロメインレタスをアンチョビや白ワインビネガー、玉子、パルミジャーノ・レッジャーノチーズなどを使った自家製シーザードレッシングとベーコンダストで仕上げた、リニューアル前からのシグネチャーディッシュ「TWO ROOMS シーザーサラダ」もメニューに登場。

「クラブケーキ×ブラックガーリックアイオリ(4pc)」 写真:お店から

ズワイガニをたっぷり使った一口サイズの「クラブケーキ×ブラックガーリックアイオリ」も、ソースとの相性が良く、お酒に合わせたくなる料理が目白押しです。

ムーディーな夜の雰囲気に対して、日中は開放的で明るいイメージの店内 写真:お店から

内装はサンフランシスコに拠点を持つ「Eight Inc.」がデザインし、昼間はやわらかな陽光が差し込む明るい雰囲気に。毎週金曜日にはジャズの生演奏をバックグラウンドにディナーを、22:00以降はワールドクラスのDJを迎えたパフォーマンスを楽しめるなど、ナイトシーンの変化にも注目です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆TWO ROOMS住所 : 東京都港区北青山3-11-7 Aoビル 5FTEL : 050-5593-0962

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

