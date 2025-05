『アダムス・ファミリー』シリーズのウェンズデー役などで知られるクリスティーナ・リッチが「大阪コミコン2025」で来日し、ステージで出演作の思い出話を語った。

「ウェンズデー」としての新シリーズが現在大ブレイク中の、ティム・バートン監督による伝説的シリーズ。クリストファー・ロイド(フェスター・アダムス役)やアンジェリカ・ヒューストン(モーティシア・アダムス役)といった共演者と今も交友はある?との問いにリッチは、「クリスとはこういったイベントでいつもお会いしています。私も彼のように、よくイベントに登場しますから。だからクリスと会う機会は多いです」と披露。「アンジェリカとも連絡を取り合っていますが、それほど会えていません。それから、パグズリー・アダムス役のジミー・ワークマンとも時々。頻繁に連絡を取り合っているというわけではないのですが、時々会う感じです」と、キャストたちとは今も繋がっているとの裏話を語った。「前回のLAコミコンで再会できたのは、とても楽しかったです」。

第1作が公開された1991年当時、リッチはまだ11歳。「子役時代の私としても素晴らしい思い出です」と、撮影を振り返る。「映画の撮影というのは6~9ヶ月かかるものなので、みんなで長い時間を一緒に過ごすんです。すごく楽しかったです。ロサンゼルスにあるパラマウントのスタジオで撮影したんですが、ニュージャージーの小さな町出身の私にとって、パラマウントで撮影するなんてすごくハリウッドって感じで、楽しくて、ロマンチックでした」。

パグズリー役のジミー・ワークマンとは、まさにウェンズデーらしいお茶目なエピソードが。「ジミーと私はよくゴルフカートを盗んでました。彼はよくクラッシュして、私は走って逃げてましたね。そしたら彼だけトラブルになっていて。そういう素晴らしい思い出があります」。

大阪コミコン 2025 開催概要 C2025 Osaka comic con All rights reserved. 会期 2025 年 5 月 2 日(金)11:00~19:003 日(土・祝)10:00~19:004 日(日・祝)10:00~18:00※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@osakacomiccon.jp