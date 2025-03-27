»Þ¸µ¤Ê¤Û¤ß¤µ¤ó¤â»àµî¡Ä¡Ö´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡×¤È¤Ï¡©³¬ÃÊ¤ÎÂ©ÀÚ¤ì¡¢Ä¹°ú¤¯´¥¤¤¤¿³±¤ËÃí°Õ¡ª
ÆüËÜ¿Í¤Î»àË´¸¶°ø11°Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÆÃÈ¯À¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÂËâ¤ËÍ½ËÉºö¤Ï¡©
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î»Þ¸µ¤Ê¤Û¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢2·î27Æü¤Ë69ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
3·î12ÆüÉÕ¤ÎËÜ¿Í¤ÎX¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤à¤«¤´¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡×¤Ë¤è¤ê¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Þ¸µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤êÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2023Ç¯12·î¤Ë¡¢73ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÎÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤â¡¢»à°ø¤ÏµÞÂ®¿Ê¹ÔÀ´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ÎÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤â1989Ç¯¡¢´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ë¤è¤ë¸ÆµÛÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¡¢52ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½÷À¤¬Èæ³ÓÅª¼ã¤¤Ç¯Îð¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×°õ¾Ý¤À¡£
¡È´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡É¤È¤Ï¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ»ïÆÉ¼Ô¡Ê50Âå¼çÉØ¡Ë¤Î75ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¿Æ¤â¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÆ±ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÂ±¡¤Ç¡Ø´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡ØÆÃÊÌ¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡ØÍ¾Ì¿5Ç¯¡Ù¤È¤¢¤Ã¤Æ¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢Êì¤Ï¡Ø»ä¤â¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÇÙ±ê¤È¡¢¤Ê¤Ë¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£
Á°½Ð¤Î»Þ¸µ¤µ¤ó¤â¡ÖÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À¼£ÎÅË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢Ìô¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¢£ËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾É¾õ¤Ï¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯
Â¿Ëà¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÎÂç¶¶Çî¼ùÀèÀ¸¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
¡Ö´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ï¡¢¤è¤¯¤¤¤¦ÇÙ±ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÇÙ±ê¤Ï¡¢ÇÙË¦¤È¤¤¤¦ÂÞ¤ÎÃæ¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ï¡¢´Ö¼Á¤Ä¤Þ¤êÇÙË¦¤ÎÊÉ¤ÎÉôÊ¬¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÇÙ¼«ÂÎ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÇÙµ¡Ç½¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÙË¦¤ÏËÄ¤é¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ä¡¢Â©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Ï¡Ø²ÃÎð¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÉ÷¼Ù¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¡¢¼õ¿Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¾É¾õ¤Ï¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç¶¶ÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¿¤È¤¨¼õ¿Ç¤·¤Æ¤â¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤ë´Ö¼ÁÀÇÙ±ê´µ¼Ô
¡Ö³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤È¤¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ë¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢°áÉþ¤ÎÃåÃ¦¤È¤¤¤¦Æü¾ïÆ°ºî¤À¤±¤ÇÂ©¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÆ°¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯10·î¤Î¤¢¤ëÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¼ÁÀÇÙ¼À´µ¤ÎÁí´µ¼Ô¿ô¤Ï147,000¿Í¤Ç¡¢Á°²óÄ´ºº»þ¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Î112,000¿Í¤è¤ê¡¢35,000¿Í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ö¼ÁÀÇÙ¼À´µ¤Ë¤è¤ë»àË´¼Ô¿ô¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë23,875¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢3Ç¯Á°¤Î19,220¿Í¤è¤ê4,655¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»àË´¼Ô¤Î¿ô¤òÇ¯ÎðÊÌ¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢50Âå¤¢¤¿¤ê¤«¤éÁý¤¨»Ï¤á¡¢Ç¯Âå¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¸üÏ«¾Ê¸øÉ½¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ÎÆÃÄê¤¬¤è¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
Ä¾¶á¤ÇÇ¯´Ö2Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ï¡Ö¿ô½½¼ïÎà¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤È¤ª¤ê¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï½÷À¤ËÂ¿¤¤´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ê¤É¤Î¤ä¡¢¹³À¸Êª¼Á¤Ê¤É¤ÎÌôºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Êª¼Á¤ä¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¤òµÛÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡¢¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤Î´Ö¼ÁÀÇÙ±ê
¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¸¶°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡×¤Ë¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¸¶°ø¤Î½üµî¡×¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌô¤ò¤ä¤á¤ë¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÄä»ß¤¹¤ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È½üµî¤Ê¤É¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Á¤é¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÎÉþÌô¤Ê¤É¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Í¾Ì¿3Ç¯¤È¤â¡Ä¡ÄÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤«¤¬À¸»à¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¶¶ÀèÀ¸¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤òÁ´ÈÌÅª¤Ë¡ØÆÃÈ¯À´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆñÉÂ»ØÄê¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÈ¯À´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤ÎÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¡ØÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¡Ù¤Ç¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ØÊ¿¶ÑÀ¸Â¸´ü´Ö3¡Á5Ç¯¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ó¤È¤â¶²¤í¤·¤¤¡ÖÊ¿¶ÑÀ¸Â¸´ü´Ö3¡Á5Ç¯¡×¤ÎÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¡£´µ¼Ô¤ÎÃË½÷ÈæÎ¨¤Ï2ÂÐ1ÄøÅÙ¡£
¡Ö¤³¤ÎÆÃÈ¯ÀÇÙÀþ°Ý¾É¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÇÙ°Ü¿¢¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ç¤Ï¿·Ìô¡Ê¥ª¥Õ¥§¥Ö¤Ê¤É¤Î¹³Àþ°Ý²½Ìô¡Ë¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇÙ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÀÁÇÅêÍ¿¤äÇÙ°Ü¿¢¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â©ÀÚ¤ì¤ä¡¢³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²ÃÎð¤Î¤»¤¤¤È»×¤ï¤º¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ï¶»ÉôCT¥¹¥¥ã¥ó¤ä¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ò¿Ç¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Áá´üÈ¯¸«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤è¤ê¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤ÈÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡×¤È¤«¡ÖÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë´¥¤¤¤¿³±¤¬Â³¤¯¡×¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤¬È¯¤¹¤ë·Ù¹ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¯¤Î¤»¤¤¤È¤»¤º¡¢Áá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·ÂÐºö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£