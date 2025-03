インターリンクは、「第20回あなたが選ぶオタク川柳大賞」〜オタク専用萌えるドメイン「.moe」PRESENTS〜(以下、オタク川柳)の作品応募時に、「動画配信、音楽配信、電子書籍、ゲームにおける1ヶ月のサブスク(サブスクリプション)代」に関するアンケートを実施しました。

インターリンク「動画配信、音楽配信、電子書籍、ゲームにおける1ヶ月のサブスク代」に関するアンケート

【調査概要】

調査期間 : 2024年10月10日〜2025年1月13日

調査機関 : 自社調査

調査対象 : 第20回オタク川柳に作品を応募した10代以下〜80代以上の男女

有効回答数: 6,228人

調査方法 : インターネットによる任意回答

インターリンクは、「第20回あなたが選ぶオタク川柳大賞」〜オタク専用萌えるドメイン「.moe」PRESENTS〜(以下、オタク川柳)の作品応募時に、「動画配信、音楽配信、電子書籍、ゲームにおける1ヶ月のサブスク(サブスクリプション)代」に関するアンケートを実施。

●1ヶ月のサブスク代は63%が「3,000円未満」

1ヶ月のサブスク代はいくら?

3,000円未満…2,474人

0円…1,508人

3,000円以上〜5,000円未満…720人

わからない(忘れた)…530人

5,000円以上〜10,000円未満…479人

10,000円以上〜30,000円未満…379人

50,000円以上…81人

30,000円以上〜50,000円未満…57人

●サブスク(動画配信、音楽配信、電子書籍、ゲーム)の登録件数は?

サブスクの登録件数は?

3個未満…2,803人

0個…1,495人

3個以上〜5個未満…872人

わからない(忘れた)…498人

5個以上〜10個未満…436人

10個以上…124人

●年齢層

年齢層

40代…1,682人

30代…1,121人

50代…1,059人

60代…810人

20代…685人

70代…436人

10代…311人

80代以上…124人

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 63%が「3,000円未満」!インターリンク「動画配信、音楽配信、電子書籍、ゲームにおける1ヶ月のサブスク代」に関するアンケート appeared first on Dtimes.