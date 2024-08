ユニクロUT「ディズニー」「マーベル」など“長場雄描き下ろし”Tシャツ＆スウェット

ユニクロ(UNIQLO)のグラフィックTシャツブランド「UT」から、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ作品を描いた「マジック フォー オール ウィズ 長場雄」コレクションが登場。ユニセックス、ウィメンズ、キッズのウェアが、2024年8月16日(金)より発売される。

ディズニーやマーベルの名場面、長場雄描き下ろしデザイン

「マジック フォー オール ウィズ 長場雄」コレクションでは、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ作品から、アーティストの長場雄が“愛と絆”のテーマをもとに場面を選んだ、描き下ろしイラストをデザイン。

ユニセックス:半袖Tシャツ

まずは、全4種を展開するユニセックスTシャツに注目だ。怒った表情のドナルド・ダックは、映画『ミッキーの大時計』から引用したもの。Tシャツの背面下部には、ミッキー、グーフィー、ドナルドをさりげなくプリントし、友情を感じる1着に仕上げた。

映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の名シーンやセリフを楽しめるTシャツも登場。背面にはヒーローたちの姿を愛らしいタッチで描き、フロントの胸元には描き下ろしのマーベルロゴを刺繍した。

ウィメンズ:スウェットプルパーカー

ウィメンズのスウェットプルパーカーは、ディズニーキャラクターにフォーカス。ミッキーマウス&プルートをフロッキー素材で表現したデザインや、くまのプーさん&仲間たちが行進する名シーンを描いた刺繍など、異なるデザインとディテールを楽しめる全4種のフーディーを揃える。

メンズ:スウェットシャツ

メンズのスウェットシャツは、「ミッキーマウス&プルート」のほか、映画 『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』と『アベンジャーズ』の名シーンを落とし込んだ全3種類を用意。背面にヨーダをあしらったスウェットは、ルークの顔と名セリフの袖に刺繍するなど、スターウォーズの魅力を散りばめている。

キッズ:スウェットシャツ

キッズサイズのスウェットシャツは、全4種類。映画『トイ・ストーリー3』から、ウッディとバズ・ライトイヤーの友情を感じる名シーンを描き下ろしたスウェットでは、ウッディがアンディに送った名セリフ「SO LONG, PARTNER」を刺繍した。

ユニセックスのソックスも

このほか、ユニセックス仕様のソックスも登場。ミッキーマウス&ドナルド・ダック、ウッディ&バズ・ライトイヤーのコンビに加え、スターウォーズのヨーダ、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のベビー・グルートをあしらった全4種を展開する。

詳細

ユニクロ UT「マジック フォー オール ウィズ 長場雄」コレクション

発売日:2024年8月16日(金)

<アイテム例>

・マジックフォーオールウィズ長場雄 UT 各1,500円

・マジックフォーオールウィズ長場雄 スウェットプルパーカー 各3,990円

・マジックフォーオールウィズ長場雄 スウェットシャツ 各2,990円

・マジックフォーオールウィズ長場雄 スウェットシャツ(キッズ) 各1,990円

・マジックフォーオールウィズ長場雄 ソックス 各390円



©Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H.Shepard.

© Disney/Pixar

© MARVEL

© & Lucasfilm Ltd.

