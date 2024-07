オリンピックを主催する国際オリンピック委員会(IOC)が、サウジアラビアの国内オリンピック委員会(NOC)と提携し、2025年に初のオリンピックeスポーツゲームをサウジアラビアで開催すると発表しました。IOC announces Olympic Esports Games to be hosted in the Kingdom of Saudi Arabiahttps://olympics.com/ioc/news/ioc-announces-olympic-esports-games-to-be-hosted-in-the-kingdom-of-saudi-arabia

シンガポールで開催中のオリンピックeスポーツファイナルズ2023🎮



Tic Tac Bow(アーチェリー)では日本から参加したTakebayashi Kyosuke - ‘ZouSenpai’が3位✨



大会の模様は明日もウェブサイトからライブ配信します📺



🔽ライブ配信🔽https://t.co/RCVn3Vyp6j#OlympicEsportsWeek pic.twitter.com/sZrhKhIdKa— オリンピック (@gorin) 2023年6月23日

Saudi Arabia Clinches 12-Year Agreement to Host Esports Olympics - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-12/saudi-arabia-clinches-12-year-agreement-to-host-esports-olympicsSaudi Money Makes a Big Splash in Video Games - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/07/12/technology/saudi-arabia-video-game-investment.html/First-Ever Olympic ESports Games Will Be Held in Saudi Arabiahttps://gamerant.com/first-olympic-esports-games-saudi-arabia-2025/The first Olympic Esports Games will take place in Saudi Arabia in 2025https://www.engadget.com/the-first-olympic-esports-games-will-take-place-in-saudi-arabia-in-2025-154637804.htmlThe first-ever Olympic Esports Games are coming in 2025, and of course they're being held in Saudi Arabia | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/gaming-industry/the-first-ever-olympic-esports-games-are-coming-in-2025-and-of-course-theyre-being-held-in-saudi-arabia/Saudi Arabia to host inaugural Olympic Esports Games in 2025 - Dot Esportshttps://dotesports.com/general/news/saudi-arabia-to-host-inaugural-olympic-esports-games-in-2025IOCはゲームをスポーツ競技として捉える「eスポーツ」のオリンピックでの正式種目化に肯定的で、2023年にはオリンピックの名を冠するeスポーツの世界大会・オリンピックeスポーツシリーズを開催しています。オリンピックeスポーツシリーズはIOCが国際競技連盟やゲーム企業と連携して設立した世界的なeスポーツ大会で、日本からも複数の種目に選手が出場しており、アーチェリー部門や野球部門で日本人選手がメダルを獲得しています。これに代わる新たな取り組みとして、IOCとサウジアラビアのNOCが「オリンピックeスポーツゲーム」を発表しました。これに伴い、IOCとNOCの12年間のパートナーシップを結んでおり、同期間に定期的にオリンピックeスポーツゲームが開催されることとなります。IOCのトーマス・バッハ会長は、「オリンピックeスポーツゲームでサウジアラビアのNOCと協力できることは非常に幸運なことです。なぜなら、サウジアラビアのNOCはeスポーツ分野において、唯一無二とは言わないまでも、素晴らしい専門知識を持っているからです。オリンピックeスポーツゲームは、この経験から大きな恩恵を受けることとなるでしょう。サウジアラビアのNOCと提携することで、特にプログラムのゲームタイトル、男女平等の促進、eスポーツを受け入れる若い観客層との関わりなど、オリンピックの価値が尊重されることも保証されています」と語りました。サウジアラビアのスポーツ担当大臣であり、同国のオリンピック・パラリンピック委員会の会長も務めるアブドゥルアジズ・ビン・トゥルキ・ビン・ファイサル王子は、「サウジアラビアはIOCと提携し、国際スポーツの全く新しい時代を迎える手助けができることを非常に楽しみにしています。オリンピックに参加することは、アスリートにとって最高の栄誉のひとつだと我々は信じています。そして、世界中の何百万人ものアスリートに新たな夢と野心を抱かせる可能性を秘めた、オリンピックの歴史における新たな1ページを作る手助けをできることを誇りに思います。史上初となるオリンピックeスポーツゲームにおいて、IOCと検討・計画すべきことはまだまだたくさんあります。我々はオリンピックの価値を尊重・祝福する特別なイベントを開催し、スポーツとアスリートにふさわしい国際的なプラットフォームでeスポーツを前進させる機運をつかむことを約束します。2025年には世界中の人々がオリンピックeスポーツゲームに参加し、大会を祝うこととなるでしょう」と語っています。さらに、サウジアラビアの首相でもあるムハンマド・ビン・サルマーン・アール=サウード王太子は、「我々は2300万人以上のゲーマーを抱える若々しい国であり、新しい考え方とパートナーシップで未来を受け入れる準備があります。サウジアラビアはプロのeスポーツチームの世界的な拠点となっています。オリンピックeスポーツゲームの開催は、サウジアラビアのeスポーツ業界における豊かな過去、刺激的な現在、有望な未来を象徴するものであり、若いアスリートや世界のeスポーツコミュニティにとって自然な次のステップとなるはずです」と語りました。2018年以来、サウジアラビアでは世界最大級のeスポーツイベントが開催されており、2024年7月4日から8月25日までの期間には、賞金総額90億円超の世界最大のeスポーツ大会である「Esports World Cup」が開催されています。賞金総額90億円超で世界最大規模のeスポーツの祭典「Esports World Cup」第1回がサウジアラビアでついに開催 - GIGAZINEなお、サウジアラビアのNOCによると同国におけるゲーマーの人口は急増しており、サウジアラビア国内の人口の67%が自身をゲーマーとみなしているそうです。これに加えて、フルタイムのeスポーツ選手として活動するプレイヤーの人口も増え続けており、2024年7月時点でその数は100人に達している模様。IOCの女性理事で、サウジアラビアのオリンピック・パラリンピック委員会の理事も務めるリーマ・ビント・バンダル・アール・サウード王女は、「eスポーツへの女性の参加が拡大している傾向を目の当たりにするのはとても刺激的です。私はビジョン2030の下、皇太子兼首相であるムハンマド・ビン・サルマーン・アール=サウード王太子のリーダーシップに導かれ、スポーツと社会全体において女性に力を与えるという取り組みを担うことになりました。スポーツが女性と女児に多大なプラスの影響を及ぼすのを目の当たりにしており、今後のオリンピックeスポーツゲームに多くの女性が参加することを期待しています」と語っています。IOCは組織内にオリンピックの組織および財務モデルとは明確に区別された専用構造を構築する必要があると明言しており、オリンピックeスポーツゲームの特殊性に対応するために、資金調達および組織に関して異なるアプローチが必要となることを強調しています。なお、IOCはオリンピックeスポーツゲームの開催地の決定、具体的な開催時期の決定、競技タイトルの選定、出場選手の選定プロセスの決定など、大会を開催するにあたって必要となる詳細を決めるべく協議を開始するとしています。eスポーツにおいてシューティングゲームやリアルタイムストラテジーゲームは高い人気を誇っていますが、過去にIOCのバッハ会長は「もしもeスポーツがパリオリンピックの競技に選ばれたとしても、特に人気の高いゲームタイトルは含まれないだろう」と語り、暴力的な描写が含まれるタイトルはオリンピックの競技としてプレイされるのにふさわしくないと言及しました。eスポーツがオリンピック競技となっても暴力的なタイトルは除外される - GIGAZINE実際、前述のオリンピックeスポーツシリーズでも、eスポーツとしてはポピュラーなシューティングゲームが本来のゲーム性のままプレイされることはなく、代わりに暴力表現を排除した競技として実施されています。Olympic Esports Series 2023 ISSF Challenge Featuring Fortnite【日本語配信】 - YouTube