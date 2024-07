2024年7月13日に発生したドナルド・トランプ暗殺未遂事件の報道では、負傷したトランプ氏がシークレットサービスに囲まれながら右手の拳を突き上げる写真が大きく取り上げられました。この写真が見る人に強い印象を与える理由を、オーストラリア・シドニー工科大学デザイン学部で写真を教えているサラ・オスカー氏がまとめました。Elevation, colour - and the American flag. Here’s what makes Evan Vucci’s Trump photograph so powerful

https://theconversation.com/elevation-colour-and-the-american-flag-heres-what-makes-evan-vuccis-trump-photograph-so-powerful-234662この写真は、AP通信のチーフカメラマンであるエヴァン・ヴッチ氏が撮影した現場の写真の1枚です。ヴッチ氏は、ジョージ・フロイド氏暴行死事件の報道写真でピューリッツァー賞ニュース速報写真部門を受賞したAP通信の取材チームのひとりでもあります。オスカー氏によると、この写真の「強さ」には大きく分けて構成、色彩、そして写真には映らない要素の3つが関連しているとのこと。この写真でヴッチ氏は被写体を見上げるようにしてカメラを構えており、中央のトランプ氏の体をスーツで身を固めたシークレットサービスが守っている様子を捉えています。この時、シークレットサービスらが三角形の構図を作っており、その頂点にトランプ氏が位置しています。by AP Photo/Evan Vucciトランプ氏以外に特筆すべきなのは、中央やや右にいるサングラスをかけたシークレットサービスの男性です。この男性の視線はカメラのレンズへと向けられており、その効果についてオスカー氏は「このエージェントは撮影者の方を見ており、それゆえに写真の中に引き込まれた私たちを見ているかのようです。つまり、彼は写真に対する私たちの視線を反射しているのです。この人物が中央にいることで、私たちの視線はトランプ氏が突き上げた拳へと導かれます」と述べています。2点目が強い色彩の要素で、これが写真をまとめ上げる役割を果たしています。この写真は雲ひとつない空を背景にしており、写真内にある色彩はすべて赤、白、紺色の3色で構成されています。また、トランプ氏の顔を滴る血が、星条旗の赤のストライプと呼応するとともに、左下にわずかに映り込んでいる演壇の色、つまり共和党のシンボルカラーである赤とも一致しています。そして、3点目が写真には直接映っていないもうひとつの背景です。撮影後のインタビューでヴッチ氏は、「決定的な1枚」を撮るには写真家としての平静さを保つことが重要であり、適切な構図と光でシーンを捉えることや、多角的な見方を確実にカバーすることが重要であると語っています。この発言は多くの写真家の見解、つまり「写真を撮る際に意識するのは構図、光、タイミング、被写体がフレーム内で完璧に一体化しているかどうかで、これが『正しい1枚』を撮るのに重要だ」というセオリーと一致しています。このような写真を撮るとき、カメラがもたらす力は銃に匹敵すると、映画製作者や社会運動家でもあった作家のスーザン・ソンタグは語っています。ソンタグは自著の中で「銃撃と写真撮影は似ています。写真はある意味で銃と同じ武器であり、写真と写真による表現や世界の見方は、大衆の認識を変える武器になり得るのです」と述べました。また、オスカー氏はヴッチ氏の写真とジョー・ローゼンタールが第二次世界大戦中に撮影した「硫黄島の星条旗」との類似性を指摘しています。この写真の構成にも、星条旗を頂点としたピラミッドが存在していますが、オスカー氏は「この2枚の写真の類似性は際立っており、写真を見るということがいかに構図を越えた広がりを持つかを示しています。人がこのような写真を見るとき、人は世界や出来事をその写真のように見始めると同時に、歴史もまた一連の写真のように捉えるようになります」と述べて、この2枚の写真には、単に構図が似ているだけでなく見る人の認識を変える力があるという共通点があると指摘しました。