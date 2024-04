AI開発に特化した開発・制作会社とマッチング！システム開発案件紹介サービス「発注ナビ」

発注ナビ株式会社は、2024年4月1日より、運営するシステム開発案件紹介サービス「発注ナビ」において、急速に拡大するAI領域の案件に特化したカテゴリを開設しました。

「発注ナビ」AI領域に特化したカテゴリを開設

発注ナビは、システム開発案件を「発注したい法人」と「受注したい法人」のマッチングサービスです。

2024年2月末現在で5,000社を超えるシステム開発会社が加盟しており、最速・最適なマッチングを発注法人、受注法人の双方に提供しています。

発注ナビでは、発注社からマッチング依頼を受けた外注検討案件に関して、専門コンシェルジュが細かなヒアリングを行い、加盟する開発会社、制作会社の特徴をまとめたデータベースの中から、強みの合った最適な外注先候補を紹介しています。

ビジネスにおけるAI活用のニーズは多様かつ急速に拡大しており、発注ナビにおいてもAI関連のシステム開発のマッチング依頼が増加しています。

このような状況に対応し、AI領域の案件に特化したカテゴリを開設しました。

画像認識・音声認識・自然言語処理・機械制御・生成AIなどAI開発を得意とした有力な開発会社、制作会社を紹介します。

発注ナビにおけるマッチングの流れ

(1) 開発会社探しの相談を発注ナビWebサイトより受付

(2) 発注ナビのIT専門スタッフがご相談内容の詳細をお伺い

(3) 5,000社以上の発注ナビ独自のデータベースより最適なAI開発会社とマッチング

(4) 最短1営業日後に選定した複数企業を紹介

(5) 各開発会社からご連絡。直接のやり取りをスタート

発注ナビにおけるAI開発会社マッチング事例

既に発注ナビでは下記のようなマッチング成功事例が生まれています。

・入札案件がスムーズに。国立研究機関がAI開発の得意な応札先集めを実現(国立医薬品食品衛生研究所)

・実現不可能と言われた機械学習を活用した「受注入力自動化システム」、開発側と発注側のタッグが導き出した答えとは?(HILLTOP株式会社)

参考:発注ナビの14のカテゴリ

業務システム

WEBシステム

アプリ開発

ホームページ制作

ECサイト構築

CMS構築

サーバー・クラウド

ASP・パッケージ

組み込みシステム開発

コンサル・PM

WEBマーケティング

動画制作

XR・メタバース

AI

※発注ナビ株式会社は東証プライム市場上場のアイティメディア株式会社の100%子会社です。

