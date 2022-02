まだまだ寒いですが、カフェではさくらドリンクが盛り上がっていますね。

今回東京バーゲンマニアでは、一足先に春を満喫できる「桜ドリンク」を6ブランドまとめて紹介します。ほんのりピンクで見た目も可愛い、今だけ限定のドリンクですよ。

スタバは生八ッ橋入り

・スターバックスコーヒー

スターバックスコーヒーで、2022年2月15日から販売中の「さくら ストロベリー 白玉 フラペチーノ」。満開の桜をイメージしたビバレッジで、さくらの風味が満載です。

ドリンクは、桜の花のパウダーとストロベリー果汁を合わせたソースとミルクがベース。白玉入りで、飲むとストローからずるずると小さな白玉が入ってきます。ぷるんぷるんで柔らかく、たっぷり入っているので飲みごたえも◎。

トッピングとして、ホイップクリームと花びらに見立てたさくらストロベリーシェイブチョコレート、そして"生八ッ橋"が乗っています。生八ッ橋は、柔らかくもちもちとした食感で、桜餅のような見た目と味わいです。

4月12日まで提供予定ですが、各店なくなり次第終了。Tallサイズのみで価格は680円(持ち帰りの場合は668円)。

・タリーズコーヒー

2022年2月10日から展開している「トムとジェリー」とのコラボ商品として、桜ドリンク2種が登場しています。

「トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ」は、コンデンスミルク使用のカフェラテに、桜フレーバーのソースと、桜の花びらのような苺カールチョコをトッピング。

「トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ」は、桜フレーバーのソースがふわっと香る、桃の紅茶です。価格は各693円。

・ゴディバ

ゴディバのチョコレートドリンクの新作フレーバーとして、「サクラ咲く ショコリキサー」が2月16日から数量・期間限定販売中です。全国のショコリキサー取扱いショップで味わえます。

優しくふんわりと香る桜と、ホワイトチョコレートが溶け合ったフローズンドリンクには、小さく砕いたホワイトチョコ入り。ホイップクリームの上には、桜ゼリーと桜の花びらに見立てたピンクチョコチップをトッピング。美しい見た目の1杯です。価格は、レギュラーサイズが680円、ラージサイズが780円。

一口で満開のさくらを味わえるリンツのドリンク

・リンツ

リンツでは、2月16日から全国のリンツ ショコラ ブティック&カフェで「リンツ さくらキャラメリゼ ショコラドリンク」を販売中です。

ドリンクは、ホワイトチョコドリンクに2種類のチェリーをブレンドし、深みのある味わいにしています。トップには、まるで桜が舞い散っているようなピンクのキャラメリゼや、つややかな透明感のあるさくらソースをトッピング。一口で満開のさくらを味わえる春限定のショコラドリンクです。価格は780円。4月3日まで販売予定ですが、なくなり次第終了です。

・カフェ・ド・クリエ

カフェ・ド・クリエ各店では、2月16日から「さくらのミルク紅茶」を販売中です。同カフェオリジナルのロイヤルミルクティーに、さくらソースを合わせたホットドリンク。

桜ソースは隠し味にほんのり塩を効かせており、桜の風味がしっかりと引き立ちます。トッピングには、店内仕込みの桜ホイップと桜の花を使用したクランチをのせ、花びらが舞っているような華やかな見た目に仕上がっています。価格はSサイズが440円、Mサイズが500円。

・nana's green tea

和カフェ「nana's green tea」各店では、2月15日から「桜ストロベリー白玉ラテ」と「桜ストロベリーソフトクリームラテ」を販売しています。

「桜ストロベリー白玉ラテ」は、まるで「桜あんの苺大福」を食べているようなスイーツドリンク。濃厚な桜のあんこと苺の酸味を感じるラテに、桜の花の塩漬けと、もちもちの白玉をトッピングしています。ホットとアイスがあります。価格はMサイズが680円、 Lサイズが770円。

「桜ストロベリーソフトクリームラテ」は、濃厚な桜のあんこを使用したラテと、さっぱりしたミルクソフトクリームに、苺ソースをトッピング。見た目も華やかな春らしさ満載のドリンクです。価格はMサイズが750円、 Lサイズが840円。

いかがでしたか? 気になるドリンクがあれば、早めにチェックしてくださいね。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s22)