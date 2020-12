【復旧】GmailなどGoogleサービスで大規模障害

Google Workspace ステータス ダッシュボードには障害をあらわすマークは点いていない(12月14日21時過ぎの画像)

12月14日21時20分頃に再確認したところ、全サービスで停止をあらわす赤いマークが点いた

12月14日20時50分頃から、Googleが提供する Gmail やGoogleドライブなどのサービスで大規模障害が発生。約1時間後の同日21時52分頃に大部分で復旧した。Google Workspace(旧G Suite) ステータス ダッシュボードには、執筆時点(21時過ぎ)ではいずれも障害をあらわすマークは点いていなかったが、その後すべてのサービスで停止をあらわす赤いマークが点いた。なお、Googleでは8月20日にも大規模な障害が発生していた。【12月14日21時40分追記】Gmailについては、同日21時30分頃からふたたびメールを受信できるようになった。「500 Error」が出ていたGoogleドライブのページにもアクセス可能になった。【12月14日21時55分追記】同日21時52分に、Google Workspace ステータス ダッシュボードで4回目の情報更新が行われた。Googleの全サービスの大部分が復旧した模様だ。また、21時過ぎからYouTubeへの接続にも問題が起きていたが、こちらも22時過ぎに復旧したとのこと。Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko- TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020