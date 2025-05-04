¡Ö²Ç¤Ë¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÊÛÅö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤·¡¢°Â¾å¤¬¤ê¤À¤·¤È¡¢½Õ¤Ï¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥È¤ËºÇÅ¬¤Êµ¨Àá¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼êºî¤êÊÛÅö¤ÇÈà»á¤Î°ßÂÞ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤â°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø²Ç¤Ë¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤ÈÃËÀ¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÊÛÅö¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤Ê¤ó¤«¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×
¡Ö³¤ÂÝ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¥´¶¤¬¤â¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤êÊÛ¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ËÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û°ìµ¤¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª¼÷»Ê¤È¤Ï¤Ê¤Ê¤á¾å¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Î¤ªÊÛÅöÁ³¤È¤·¤¿¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤Ç¹âµé´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÊÝÎä¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤Î¥Í¥¿¤òºÜ¤»¤Æ³¤Á¯Ð§É÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÏÆÌò¤À¤±¤É¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×
¡ÖÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤Ê¤¤¤È¤ÇÂç°ã¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦µÊÃãÅ¹É÷¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ç¥ì¥È¥íÉ÷Ì£¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤á¡¼¡¢¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤½¤Ê¤¨¤Æ¡¢ÊÌÍÆ´ï¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÎÁÍý¤ÎÏÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡Ö¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´¡×
¡ÖåºÎï¤Ê¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤¬ºî¤ì¤ë¿Í¤ÏÎÁÍýÁ´ÈÌ¤¬¾å¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤ì¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤Î½Ð¿È¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Ì£ÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´°àú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Û¤É¸ú¤¯¡Ö¤¿¤³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÎ¤Ê¤Ä¤«¤·¤Î¤¿¤³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç´¶Æ°¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥´¥Þ¤ÇÌÜ¤òºî¤ë¤Ê¤Éº£É÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Èà»á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤ê¤â¾åµé¼Ô¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÂÎ¤¬Îä¤¨¤¿¤È¤¤Ë´ò¤·¤¤¡ÖÇ®¡¹¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¡×
¡ÖÊÛÅö¤¬Îä¤¿¤¯¤Æ¤â²¹¤«¤¤½ÁÊª¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¥¹¡¼¥×¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²È¤«¤éÊÝ²¹ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¹âÆÀÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÓ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤ªÅò¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÆù¡ª¡ÖÅâÍÈ¤²¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆùÎÁÍý¤Çµ¤¤ò°ú¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÊÛÅöÍÑ¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¼ê¤¬±ø¤ì¤º¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×
¡Ö¿©»ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·Í¥½¨¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£°ì¸«¥«¥ó¥¿¥ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤ê¤È¼¾µ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ì¤è¤¦¡¢»öÁ°¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÉáÃÊ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤·¤ß¤¸¤ß´ò¤·¤¤¡Ö¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×
¡ÖÇ¯¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Ýî¤ß¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Ç°®¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç²ÈÄíÅª¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤âºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¤¢¤ï¤Æ¤Õ¤¿¤á¤Ì£¸«¤â¤»¤ºËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¸æË¡ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ôÆüÁ°¤«¤éÎý½¬¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÄ©¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡Ú£±¡Û¤Ê¤ó¤«¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¤Î¤êÊÛ¡×
¡Ö³¤ÂÝ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¥´¶¤¬¤â¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤êÊÛ¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤ËÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª¼÷»Ê¤È¤Ï¤Ê¤Ê¤á¾å¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Î¤ªÊÛÅöÁ³¤È¤·¤¿¤Á¤é¤·¼÷»Ê¤Ç¹âµé´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÊÝÎä¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤Î¥Í¥¿¤òºÜ¤»¤Æ³¤Á¯Ð§É÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÏÆÌò¤À¤±¤É¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×
¡ÖÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤Ê¤¤¤È¤ÇÂç°ã¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦µÊÃãÅ¹É÷¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¤Ç¥ì¥È¥íÉ÷Ì£¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¦¤á¡¼¡¢¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤½¤Ê¤¨¤Æ¡¢ÊÌÍÆ´ï¤Ë¤ª¤«¤ï¤ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÎÁÍý¤ÎÏÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡Ö¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´¡×
¡ÖåºÎï¤Ê¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¤¬ºî¤ì¤ë¿Í¤ÏÎÁÍýÁ´ÈÌ¤¬¾å¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤ì¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤Î½Ð¿È¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Ì£ÉÕ¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð´°àú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Û¤É¸ú¤¯¡Ö¤¿¤³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¤È¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÎ¤Ê¤Ä¤«¤·¤Î¤¿¤³¤µ¤ó¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç´¶Æ°¤òÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥´¥Þ¤ÇÌÜ¤òºî¤ë¤Ê¤Éº£É÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Èà»á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤ê¤â¾åµé¼Ô¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÂÎ¤¬Îä¤¨¤¿¤È¤¤Ë´ò¤·¤¤¡ÖÇ®¡¹¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¡×
¡ÖÊÛÅö¤¬Îä¤¿¤¯¤Æ¤â²¹¤«¤¤½ÁÊª¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¥¹¡¼¥×¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²È¤«¤éÊÝ²¹ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¹âÆÀÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÓ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤ªÅò¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÆù¡ª¡ÖÅâÍÈ¤²¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆùÎÁÍý¤Çµ¤¤ò°ú¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÊÛÅöÍÑ¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¼ê¤¬±ø¤ì¤º¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×
¡Ö¿©»ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·Í¥½¨¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£°ì¸«¥«¥ó¥¿¥ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤ê¤È¼¾µ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ì¤è¤¦¡¢»öÁ°¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÉáÃÊ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤·¤ß¤¸¤ß´ò¤·¤¤¡Ö¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×
¡ÖÇ¯¤ò¼è¤ì¤Ð¼è¤ë¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Ýî¤ß¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Ç°®¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç²ÈÄíÅª¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤âºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¤¢¤ï¤Æ¤Õ¤¿¤á¤Ì£¸«¤â¤»¤ºËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¸æË¡ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ôÆüÁ°¤«¤éÎý½¬¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÄ©¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë