『FIFAの汚職問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
腐敗防止委員の1人が賄賂を受け取っていたことを認めたという
Qoly
多額の賄賂を受け取ったとして起訴されていたが、聴聞では否認していた
読売新聞オンライン
南アフリカW杯でワーナー元副会長らが約11億5000万円を受け取ったという
日テレNEWS NNN
ゼップ・ブラッターFIFA会長、ミシェル・プラティニUEFA会長など
GIGAZINE（ギガジン）
FIFA独立倫理委員会により、12年もの活動停止処分を受けることになった
11年にFIFAからプラティニ氏へ不正な金銭授受があったことが判明
スポーツ報知
当局が日韓W杯招致に絡む疑惑の解明を狙っているのでは、との噂もある
東スポWEB
90日間の職務停止で、期間中はあらゆるサッカー関連の活動が禁止される模様
SOCCER KING
「不正も違法もしていない、会長に留まる」と顧問弁護士を通じて表明
デイリースポーツ
2011年2月にUEFAのプラティニ会長に対し、約2億4000万円を支払った疑い
さらに逮捕者が出る可能性があることを表明し、厳しく追及することを強調
同事件やカタールW杯について、全く気にしていないことを強調
ゲキサカ
男性は「W杯を北朝鮮で行うための賄賂」と会長の頭上にばら撒いていた
18日、ウェブ被告が裁判所に出廷し、無罪を主張した
投票の2日前に、当時ナンバー2だったブラッター氏が日本協会側に連絡
日刊ゲンダイDIGITAL
立候補に必要となる推薦規定が廃止されなければ、出馬を取りやめると言及
スポニチアネックス
日本もFIFAの視察団に対して、真珠などを贈っていたという
NEWSポストセブン
かつてMLBは問題を認識していたが、薬物使用選手による「経済効果」を優先
さらに年金も40万ポンド（約7640万円）が払われるとも伝えた