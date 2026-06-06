5日午後7時頃金沢競馬場の厩務員宿舎で火事がありました。この火事で男性1人が手にやけどをしましたが軽傷だということです。火事があったのは金沢市八田町西の金沢競馬場です。5日午後7時ごろ「競馬場内の建物から火が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、火は競馬場内の厩務員の宿舎の一部を焼き、およそ30分後に消し止められ、競馬関係者の50代男性が両手にやけどをする軽傷だということです。消防などは6日