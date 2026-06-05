赤磐市の前田正之市長／コストコ 岡山県赤磐市の前田市長が5日、コストコ誘致の「可能性は低い」と見解を示しました。 （赤磐市／前田正之 市長）「ホームセンターを核としたもので調整をされているということなので、それが実ればそちらの方向に決まるということを考えると、私とすれば可能性は少なくなっているのかなと」 赤磐市は、河本・岩田地区で新拠点整備を進めています。このうち約6.4haの民間