佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた職員がDNA鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していた問題で、警察庁は特別監察の結果を公表しました。警察庁長官「警察としては、二度とこのような事案を発生させてはならない。DNA型鑑定に対する信頼の回復に努めて参りたい」この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた40代の男性職員が、DNA鑑定の不適切な取り扱いを繰り返していたもので、警察庁は4日、その職員が行った643件の