６月４日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、作家・竹田恒泰氏と寺島尚正アナウンサーが、消費税減税に関するニュースについて意見を交わした。 竹田氏「システム改修を理由にされているっていうのは、そんな馬鹿なことはないわけですよ」 政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は３日、食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について本格的な議論を始めた。政府側は、税率「１％」への引