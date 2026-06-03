清楚系セクシー女優として注目を集める泉ももかさんの1st写真集「恋心」（撮影：上野 勇、税込4400円、発行・発売：大洋図書）がリリースされました。透明感のあるルックスと親しみやすいキャラクターで支持を広げる泉さんにとって、念願だった紙の写真集。お嬢様系美女が表現する「可愛くてエロい」世界へ誘われます。【写真】これからもみんなにわたしの成長をお届けしたい」と投稿したセクシー女優・泉ももかさんセクシー女優界