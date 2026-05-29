これからの暑い季節は、おでかけやイベントなど「人との出会い」が一気に増える時期。恋のチャンスを探している方にとっては、このタイミングで恋活を始めるのもひとつの手です。ただし、出会いが増える分、既婚者や遊び人が紛れ込んでいることもあるため、少し注意が必要です。「自分は異性に遊ばれやすいタイプかも……」と感じる方は、まず誕生月と血液型から「性格・恋愛傾向」をチェックしてみるといいでしょう。今回は、「本