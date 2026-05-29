自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンから、メゾン創設50周年を祝して、3つのムードフレグランスが誕生。香りをアートのように重ねて楽しむフレグランスコレクション「ART OF SCENT」より、気分を瞬時に切り替える「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」「LAVANDE（ラヴァンド）」「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」を発売します。第一弾として、5月27日に「VERVEINE