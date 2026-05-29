【ロクシタン・メゾン創設50周年】第一弾は南仏の爽やかさを届ける「VERVEINE」がリニューアル登場

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンから、メゾン創設50周年を祝して、3つのムードフレグランスが誕生。

香りをアートのように重ねて楽しむフレグランスコレクション「ART OF SCENT」より、気分を瞬時に切り替える「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」「LAVANDE（ラヴァンド）」「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」を発売します。

第一弾として、5月27日に「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」シリーズを発売。忙しすぎる時代の中で時に揺れる私たちの気分を、植物の香りで整えて、なりたいムードへ導きます。

ロクシタン公式通販サイト：https://jp.loccitane.com/verveine

■50周年のテーマは「CRAFTING LIFE TIES」

オート・プロヴァンスとつながる没入体験を製品を通して提供

1976年、南仏オート・プロヴァンスのマルシェでローズマリーのエッセンシャルオイルを販売したことから始まったロクシタン。以来受け継ぐのは「自然と人への敬愛」、そして「オート・プロヴァンスを分かち合いたい」という想いです。

「自然の恵み」「人の手のぬくもり」「アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）」。ロクシタンは、この土地に息づく豊かな魅力を、製品を通して「日常に寄り添う、心も体も美しく心地よい体験」として届け続けています。

メゾン50周年のテーマは、「CRAFTING LIFE TIES（受け継がれる、人と自然への想い）」。今年は“オート・プロヴァンスとつながる没入体験”を、製品を通してユーザーと分かち合います。

最も植物が息吹く夏。50周年を祝し、オート・プロヴァンスの夏とメゾンを象徴するヴァーベナとラベンダーの香りをリニューアルします。

◇植物の香りで気分を切り替える、3つのムードフレグランスシリーズ

植物はただ美しいだけでなく、オート・プロヴァンスの特別な体験を生み出せる存在。それぞれが放つ香りは、陽光を浴びながらオート・プロヴァンスの丘陵を散策しているような心地よさを呼び起こします。

香りがあなたの五感と気分を深く動かし、感覚へ通じる扉が開きます。

香りを纏うたび、心のギアが切り替わる。「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」で集中、「LAVANDE（ラヴァンド）」でリラックス、「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」で躍動。

その一瞬、一瞬にふさわしい香りを選ぶ。忙しすぎる時代の中で、時に乱れる私たちの気分。オート・プロヴァンスの植物が、なりたいムードへ、気分をチューニングします。

◇「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」2026年5月27日リニューアル発売

ムードフレグランスシリーズ発売第一弾として、人気No.1＊フレグランスのヴァーベナが「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」に生まれ変わります。

オート・プロヴァンスの夏を象徴するハーブであるヴァ―ベナは、レモンのような爽やかな香り。胸いっぱい吸い込めば、頭がすっと冴え、意識が澄み渡ります。

摘みたてのヴァーベナを表現した「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」は、爽やかな香りで気分もクリアに。梅雨の気分がゆらぎやすい時期や、仕事や勉強前など集中したい時間に寄り添います。

＊ロクシタンにおける2025年3月〜2026年2月の販売実績

■【リニューアルポイント】

●パフューマリー・フレーバー分野初の抽出技術で得られた香りを配合

もっとヴァーベナそのままの香りを感じられるように。

植物が本来持つ生きた香りをそのまま引き出す、パフューマリー・フレーバー分野初の、穏やかな熱分解による香気成分を抽出する革新的な抽出技術で得られたヴァーベナの香りの成分を配合。

溶剤不使用でサステナブルな製法により、100％天然の純粋なエキスを実現した香りを「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」シリーズ全商品に採用しました。

深呼吸したくなるほど澄みきったフレッシュな香りを楽しめます。

■【商品詳細】

●ヴェルヴェーヌ オードトワレ

ほのかに酸味を帯びた、みずみずしく爽やかなヴァーベナのエッセンス。

シトラスのきらめきとフローラルのやさしさが調和した、いきいきとしたヴァーベナの香り。呼吸から入る静かな集中へ導きます。

ロクシタンの文化的遺産を映し出す、モダンでミニマルな新デザインとともに、新しくなったヴァーベナの香りを改めて楽しめます。

・75mL／8,470円

・10mL／3,410円

●ヴェルヴェーヌ パフュームド ハンドクリーム

肌にうるおいを与え、手肌をほのかに香らせるハンドクリーム。

外出先や仕事の合間にも使いやすく、爽やかな香りとひんやりとした使用感で、べたつきやすい手肌をさらりと整え、気分もリフレッシュさせます。

ひんやり成分*配合

75mL ／3,300円

30mL ／1,870円

*変性アルコール（清涼成分）

●ヴェルヴェーヌ パフュームド シャワージェル

肌をすっきりと洗い上げ、フレッシュな香りをやさしく残すシャワージェル。朝のシャワータイムに使えば、深呼吸したくなるような爽やかな香りが広がり、仕事前の気持ちをすっきりと、クリアに整えます。1日を始める前のスイッチに。

250mL ／3,960円

500mL ／5,940円

※レフィル：5,390円

●ヴェルヴェーヌ パフュームド ボディミルク

肌にうるおいと栄養を与え、なめらかに整えるボディミルク。肌を柔らげる心地よさの中に、ほのかな香りを残します。リラックスしたい夜のボディケアタイムに、やさしい香りが心地よく広がり、気持ちを穏やかに整えます。

翌朝、すっきりとした思考でスタートを切るための、夜のセルフチューニングに。

250mL ／4,840円

●ヴェルヴェーヌ リフレッシング ヘア＆ボディミスト

ひと吹きでみずみずしい清涼感をもたらし、肌と髪をフレッシュな香りでやさしく包み込むミスト。仕事や勉強の合間のスイッチングにもおすすめ。ひんやり成分*配合で、涼しげな使用感も特徴です。

50mL ／3,410円

*変性アルコール（清涼成分）

◇今だけのスペシャルラッピングペーパーも登場

5月27日からヴァーベナ柄のラッピングペーパーが限定登場。（なくなり次第終了となります。）

ギフトボックスの購入者に、希望に応じこちらのペーパーでギフトラッピングします。

「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズは2026年7月1日に、「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」シリーズは2026年7月29日に発売されます。詳細については順次公開予定となります。

（エボル）