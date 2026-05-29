イプサは6月4日、薬用美容液「ピンプルクリア e」（4,070円）を発売します。■独自の新保湿成分やつるんとなめらかな肌に導く成分も配合同商品は、ニキビができやすくなっている肌環境を多角的にケアし、ニキビの発生を未然に防ぐ薬用美容液です。ニキビができやすくなる肌環境へアプローチする独自の新保湿成分「STBコンプレックス」を配合しています。さらに、ニキビや肌あれ防止に有効な成分であるグリチルリチン酸ジカリウムと