材料2品で特急おつまみ 家飲みにサクッと作れる特急おつまみをご紹介します。買い物に行くことなく、家にある食材2品を組み合わせるので、さっそく今夜作れます。 ねぎ×〇〇で「ねぎあえ」 用意するのは、ねぎとツナやちくわなど。味噌汁などに欠かせないねぎですが、じつはあえ物にも使えるんです。冷蔵庫に余っているねぎと常備食材をあえれば、あっという間にできあがり！ ねぎの辛さや風味はお酒に合うこと間違いなし。