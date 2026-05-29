東京・THEATER MILANO-Zaにて7月12〜26日上演されるミュージカル『愛の不時着』より、メインビジュアルと三山凌輝、花乃まりあの動画コメントが解禁された。【写真】ミュージカル『愛の不時着』日本人キャストをチェック！『愛の不時着』は、韓国のtvNで2019〜20年に放送されたテレビドラマで、2022年9月に韓国でミュージカル化され、2024年2月に日本初上演、同年7月に再演、2025年12月大阪公演。さらに2024年末には宝塚歌劇団