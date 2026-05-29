お題は「5月の日記を自由に書いてください」。日常を独自の視点でつづるエッセイスト・長瀬ほのかさんに、とある1週間の日記を書いてもらいました。長瀬ほのかエッセイスト。1988年、北海道生まれ。東京都在住。初のエッセイ集『わざわざ書くほどのことだ』（双葉社）を2025年に刊行。アンモナイトを愛する夫をつづった「古生物学者の夫」が、note主催の創作大賞2024で双葉社賞エッセイ部門を受賞。2021年からnoteで「ゾロメ日記」